Antalya'da dev dalgalarda sörf keyfi
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Antalya'da dev dalgalarda sörf keyfi

15.12.2020 14:40 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:43
Antalya'da dev dalgalarda sörf keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sörfçü, güneşli havayı ve dev dalgalı denizi fırsat bilerek sörf yapmanın keyfini yaşadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sörfçü, güneşli havayı ve dev dalgalı denizi fırsat bilerek sörf yapmanın keyfini yaşadı.

Türkiye'nin özellikle doğu illerinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Alanya'da ise 3 gündür etkili olan sağanak yağışın ardından hava yerini güneşe bıraktı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede yazdan kalma günler yaşanıyor. Dalga boyu 4 metreyi bulan ilçede, güneşli havayı ve dalgalı denizi fırsat bilenler sahilde zaman geçirdi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve aralarında yerleşik yabancı uyruklu kişilerinde olduğu 30 sörfçü, Keykubat Plajı'nda sörf tahtalarıyla kendilerini dalgalara bıraktı. Dakikalarca sörf tahtasının üzerinde duran sörfçüler bu anları keyfe çevirdi. Saatlerce sörf tahtasının üzerinde akrobatik hareketler sergileyen sörfçüler, sahildekilerin de ilgisini çekti.

"Arkadaşlarla birlikte sörf yapmanın keyfini çıkardık"

Dev dalgalarda sörf yapan Mehmet Özgen, ilçede 4 gündür fırtınanın hakim olduğunu söyledi. Özgen, "Cuma gününden başlayan 5 günlük dalga var. Bugün de sabah 8 den beri denizdeyiz. Bugün 30'a yakın sörfçü arkadaşlarla birlikte sörf yapmanın keyfini çıkardık. Alanya bu alanda cennet sayılır, deniz suyu sıcaklığı 20 derece civarında su dışarıdan daha sıcak. Karadeniz, İstanbul sörfçüleri burada her fırsatta geliyor. bizler için güzel bir atmosfer" dedi.

"Akdeniz'de çıkan fırtınalardan sonra burada güzel dalgalar yakalıyoruz"

Muğla'dan gelerek Alanya'da sörf yapan Babür Vatansever ise "Ben aslında profesyonel snowboard sporcusuyum. Antalya civarında dağlarda snowboard yapmayı beklerken Alanya'da dalga geldiğini öğrendim malzemelerimiz kaptık geldik. Güzel bir gün çoğu insan Amerika'da ve okyanus ülkelerinde bunun olduğunu zannediyorlar ama Akdeniz'de çıkan fırtınalardan sonra burada güzel dalgalar yakalıyoruz. Ben normalde Muğlalıyım ama buradaki sörfçülerle diyaloğum nedeniyle geldik biz buranın tadını çıkarıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya'da dev dalgalarda sörf keyfi
Antalya'da dev dalgalarda sörf keyfi
Antalya'da dev dalgalarda sörf keyfi
Antalya'da dev dalgalarda sörf keyfi
Antalya'da dev dalgalarda sörf keyfi
Antalya'da dev dalgalarda sörf keyfi
Antalya'da dev dalgalarda sörf keyfi
Antalya'da dev dalgalarda sörf keyfi
Antalya'da dev dalgalarda sörf keyfi
Antalya'da dev dalgalarda sörf keyfi
Antalya'da dev dalgalarda sörf keyfi
Antalya'da dev dalgalarda sörf keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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