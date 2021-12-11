Antalya'da çekilen Hollywood yapımı filmin ilk fragmanı yayında

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da çekimleri yapılan, yönetmen Guy Ritchie imzalı, başrollerinde Jason Statham ve Aubrey Plaza'nın yer aldığı 'Operation Fortune (Servet Operasyonu)' filminin ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Antalya'da çekilen sahnelerden bazıları da yer aldı. Hollywood yapımı filmin 21 Ocak 2022'de vizyona gireceği açıklandı.

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Operation Fortune' filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta başlandı. 1,8 milyar liraya inşa edilen ve dev film platosuna dönüştürülen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da film setine süpriz ziyaretinde, Jason Statham'ın yanı sıra yönetmen Guy Ritchie ve film ekibi ile bir araya geldi. Filmin, kentin tarihi semti Kaleiçi'nde yapılan çekimleri için esnafa, 2 ile 5 bin lira arasında para ödeyen yapımcı şirket, pandemi döneminde istediği gibi iş yapamayan esnafın da yüzünü güldürdü. Kent merkezindeki çekimlerde canlandırılan aksiyon sahneleri, bölgede yaşayanları ise heyecanlandırdı.

'Operation Fortune', yüksek bütçesi ve dev kadrosuyla aksiyonseverlerin merak ettiği yapımlar arasına girdi. Türkiye'de gerçekleştirilen çekimler boyunca yönetmen Guy Ritchie, ailesi, filmin başrol oyuncuları Jason Statham, Hugh Grant ve kalabalık set ekibi, uzun süre Regnum Carya'da konakladı ve heyecan dolu aksiyon sahnelerinin büyük bölümü de burada çekildi.