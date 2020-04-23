Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı (2) 'GEZİCİ ORKESTRA' İLE KUTLAMAAntalya'da, Kepez Belediyesi'nce TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlendi.

'GEZİCİ ORKESTRA' İLE KUTLAMA

Antalya'da, Kepez Belediyesi'nce TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda ve tören alanlarında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanamayınca belediye tarafından çocuklar için 'gezici eğlence' düzenledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün çalışması sonucu ilçenin tamamında 'gezici orkestra' ve müzikler ile kutlamalar yapıldı. Kutlamalarda Başkan Tütüncü, meclis üyeleri ve partililer de yer aldı. 'Gezici orkestra' ve animatörler de araçların üzerinde çocukları eğlendirdi. Başkan Tütüncü, otobüs içinde halkı ve çocukları selamlarken, TBMM'nin 100'üncü yılına ve çocuk bayramına değindi.

Başkan Tütüncü, sokağa çıkma yasağına rağmen kapılarının önüne çıkan çocuklara bayrak dağıttı. Kortejde marş ve siren çalınan iş makinelerine halk da balkondan bayrak sallayarak eşlik etti. Bazı mahallelerde duran 'gezici orkestra' şarkılar çalarak, evlerinden çıkamayan çocukları eğlendirdi.Başkan Tütüncü, uzun zamandır çocukların evlerinde olduğunu belirterek, "Bambaşka bir heyecanı sokaklarda, caddelerde balkonlardaki çocuklarımızla buluşmak için paylaşıyoruz. Onlarla birlikte 100'üncü yıl coşkusunu ve heyecanını paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Milli bayramlar birlikte vatan sevgisiyle zirveye taşındığı günlerdir" dedi.'Gezici orkestra' gün boyunca Kepez'in mahallelerinde dolaşmaya devam etti.100'ÜNCÜ YIL TIR'I İLE BAYRAM COŞKUSUKonyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in, ilçe sakinlerine balkonların süslenmesi ve Türk bayraklarıyla donatılması çağrısı yapmasının ardından belediye ekipleri, dün ve bugün olmak üzere yaklaşık 40 bin Türk bayrağı dağıttı. Bayram coşkusunu evlere taşıyan Konyaaltı Belediyesi, 100'üncü yıl TIR'ında belediye orkestrasının çaldığı müzikler ve marşlarla evde kalan çocukların bayramını kutladı. Çocuklar, evlerinin camlarına astığı Atatürk, Türk bayrağı ve yaptığı resimlerle görsel şölen oluşturdu. Gezici TIR'ın çaldığı müziklere evlerinin camlarından, balkonlarından ve apartman önlerinden herkes, ellerindeki bayraklarla eşlik etti.DESTEK GRUPLARI YOLLARDAKoronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından Vefa Sosyal Destek Grupları, ihtiyacı olanlara evlerinde yardım ediyor. Aksu ilçesinde Kaymakam Aydın Ergün, Belediye Başkanı Halil Şahin, Aksu Vefa Sosyal Destek Grup Başkanı Muammer Türkoğlu'nun başkanlık ettiği ekip, ilçede tüm mahalleleri gezerek ihtiyaçları soruyor. Maske, eldiven ve dezenfektan başta olmak üzere her türlü ihtiyaca anında cevap veren ekibe, ilginç istekler de geliyor. 65 yaş üstü bir kişi, Vefa ekibini arayarak, çok sevdiği şeftali ağacının yapraklarının kıvrıldığını belirterek, ilaç istedi. Ekipler de ilacı kısa sürede temin edip, getirerek ihtiyacı karşıladı.ÇOCUKLARA EVİNDE BAYRAM SEVİNCİBugün başlatılan 4 günlük sokağa çıkma yasağında da görev alan Vefa Sosyal Destek Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları unutmadı. Yasak nedeniyle dışarı çıkamayıp evinde bayram coşkusunu yaşayan çocuklara sürpriz etkinlik yapan ekipler, 23 Nisan doğumlu olan, Rüstem Cömertoğlu İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Neslihan Aydın ve gazi Yılmaz Güner'in 8'inci sınıf öğrencisi kızı Ceren'e pasta ve tablet hediye etti. Evlerinde ziyaret edilen Neslihan ve Ceren bu anlamlı günde dışarı çıkamadıkları için üzgün olduklarını ancak sürprizle mutlu olduklarını söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinden Deniz İnan, kendilerine yapılan her türlü başvuruyu gece gündüz demeden değerlendirdiklerini, mutlaka çözüm bulduklarını ve bugün çocuklar için özel olarak sokaklarda olduklarını söyledi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

Kaynak: DHA