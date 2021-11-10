SAKARYA (İHA) - - Antalya'da Atatürk'ün Osmanlıca kaleme aldığı 95 yıllık orijinal 'Nutuk' sergilenmeye başladı

Sergide ayrıca 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal savaş haritası da sergilendi

ANTALYA - Antalya'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlıca kaleme aldığı 95 yıllık orijinal Nutuk ve Sakarya Meydan Muharebesi ile 1. İnönü Muharebesi'ne ait savaş haritaları sergilenmeye başladı.

Antalya'nın kitap envanteri bakımından en zengin müze kütüphanesi Cemil Meriç Kütüphanesi'nde çok kıymetli bir eser sergileniyor. Kepez Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlıca kaleme aldığı 1927 yılına ait orijinal baskı 95 yıllık 'Nutuk' ile 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal savaş haritasını 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe Cemil Meriç Kütüphanesi'nde sergiye açtı. Antalyalılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı 95 yıllık 'Nutuk' kitabını ve 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal savaş haritasını görmek için Cemil Meriç Kütüphanesi'ne koştu.

"95 yaşında orijinal 'Nutuk"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Cemil Meriç Kütüphanesi'ndeki duygu yüklü, bir o kadarda heyecan verici anlara tanıklık etti.

DokumaPark'ta bulunan Cemil Meriç Kütüphanesi'nin Antalya'nın en zengin kütüphanesi olduğunu vurgulayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bu kütüphanede güçlü bir koleksiyonun yanında, Türk edebiyatına izler bırakmış nice eserlerinde ilk baskıları bulunmakta. Bu yanıyla bu yönüyle de kütüphanemiz bir müze kütüphane. Şimdi koleksiyonumuza tam 95 yaşında bir 'Nutuk' eklendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının sene-i devriyesinde 10 Kasım'da Cemil Meriç Kütüphanesi'nde Antalyalılar için sergiye sunuluyor" dedi.

"Tarihe tanıklık etmiş bir obje olarak sergilenecek"

Kültüre ve sanata çok büyük önem verdiklerini belirten Tütüncü, "Milli bayramlarımızı ve özellikle 10 Kasım günlerini kültür ve sanatın farklı alanlarıyla daha da anlamlı hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bugün de Cemil Meriç Kütüphanesi'nde onun bir örneğini görüyorsunuz. 95 yaşındaki 'Nutuk', artık burada Antalyalı gençlere, burada kitapta buluşmak isteyenlere, kültür ve sanata kıymet verenlere, tarihe tanıklık etmiş bir obje olarak sergilenecek ve bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"Özel bir hatıra olarak varlığını sürdürecek"

Cemil Meriç Kütüphanesi'nde 1921 yılına ait 100 yaşında Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesine ait orijinal haritanın da sergilendiğini ifade eden Tütüncü, " Bu haritayı da 95 yaşındaki 'Nutuk'la birlikte Antalyalılar için sergiye sunduk. Tarihe tanıklık etmiş birçok obje, birçok kitap burada edebiyat dünyamıza, sanat dünyamıza, kültür dünyamıza ışık tutmak üzere sergilenmektedir. Müzede yerini alan bu kıymetli objeler, özel bir hatıra olarak varlığını sürdürecek ve burada gelecek kuşakları aydınlatmaya, tarihe işaret etmeye devam edecek. Ben tekrar vefatının 83. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu, milli mücadelemizin başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve saygıyla anıyorum. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Bu toprakları bize vatan kılan bütün şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin de yine aynı şekilde rahmetle anıldığı bir vakit bugün Onların da ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun" dedi.