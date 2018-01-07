Antalya CHP'de Kumbul Dönemi

CHP Antalya 36'ıncı İl Olağan Kongresi 11 saatin ardından sona erdi. 645 delegeden 628'inin oy kullandığı seçimde CHP eski Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul, 306 oyla CHP Antalya'nın yeni il başkanı oldu.



CHP Antalya örgütünde mevcut il başkanı Mustafa Erdem, CHP Muratpaşa eski İlçe Başkanı Ahmet Kumbul, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap Tuncer il başkanlığı için yarıştı. Nazım Hikmet Kongre Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Antalya Milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök, mevcut İl Başkanı Mustafa Erdem, CHP'li belediye başkanlarından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçe belediye başkanları ile başkan adayları Vahap Tuncer ve Ahmet Kumbul katıldı.



Sabah saatlerinde başlayan kongreye adaylar kendilerini desteleyen partililerin tezahüratları eşliğinde salona geldi. 645 delegenin oyuyla belirlenecek olan kongrede, daha önce adaylığını açıklayan ve CHP'de il başkanlığı ile milletvekilliği de yapmış olan Tuncay Ercenk son dakikada adaylıktan çekildiğini açıkladı. 12.30'da başlayan kongrede bir delegenin divana blok liste yapılsın teklifi geldi. Teklife, çarşaf listeyi savunan Mustafa Erdem ile CHP eski Kepez İlçe Başkanı Garip Erdoğan tepki gösterdi. Daha sonrası yapılan oylamada ise oy birliği ile blok liste kabul edildi.



"Büyükşehire CHP bayrağını yeniden dikeceğiz"



Seçime geçilmeden önce partililere seslenen eski İl Başkanı Mustafa Erdem, konuşmasına Deniz Baykal'a acil şifalar dileyip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu'na selam göndererek başladı. CHP'nin 1919 ruhunu 2019 taşıyacağını kaydeden Erdem, referandum sürecinde Antalya'da partisinin başarı gösterdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:



"Görevimiz boyunca hiç kimseyi ötekileştirmedik. Tek hedefimiz 2019'da ülkeyi tekrar kendi ayarlarına döndürmek oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne CHP bayrağını yeniden dikeceğiz. Size söz veriyorum, il başkanlığı görevimi divandan alıp divana bırakacağım. Hiç kimseyle makam ve mevki pazarlığı yapmadım ve yapmayacağım, örgütün dizayn edilmesine müsaade etmedim, etmeyeceğim."



"2019'da hem yerel hem genel seçimi kazanacağız"



Sandıktan kim çıkarsa çıksın iktidar olmak için el ele vereceklerini belirten adaylardan Ahmet Kumbul ise, "Bugün sandıktan kim çıkarsa çıksın biz kazanacağız. Yarın el ele iktidarda olmak için mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Muratpaşa'daki çalışmalarıyla neler yapabileceğimizi gösterdik. Her geçen oyları bir adım daha ileri taşıdık. 40 yaşımın verdiği çalışma azmi, enerjim ve tecrübem ile CHP Antalya İl Başkan Adayı olarak karşınızdayım. Nasıl 2015 yılında Muratpaşa için başarı sağladıysam, Antalya'da da o başarı sağlayacağım. Söz veriyorum kentimizdeki 2019'daki hem yerel hem genel seçimleri kazanacağız. Bunun için kongreler biter bitmez sokaklara döküleceğiz, çalmadık kapı bırakmayacağız. Kent sorunlarını izleme komisyonu oluşturup, şehrimizde daha fazla suç işlenmesine engel olacağız" dedi.



"Salondan çıkıp sokağa ineceğiz"



CHP'yi daha ileriye taşımak için aday olduğunu belirten adaylardan Vahap Tuncer ise, "Ben ve ekip arkadaşlarımın CHP Antalya il başkanlığına aday olması bize verilmeyenleri almaktır. Bu kongre sadece il başkanının seçileceği bir kongre olmamalı. Bu kongre ülkenin sorunlarının tartışıldığı, ülkenin içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl çıkılacağı konuşulmalıdır. Ben değil, biz olmalıyız. Halkla bütünleşmemiz gerekiyor. Bunun için salonlardan çıkıp sokağa inmek gerekiyor, yapacağız" diye konuştu.



94 oy farkla kazandı



Sabah saat 10.00'da başlaması gereken kongre 2 saat gecikmeli başlayınca oy verme işlemi de akşam 18.50'de başladı. Konuşmaların arından aday listelerinin divan kuruluna teslimi gerçekleşti. Ahmet Kumbul sarı, Mustafa Erdem kırmızı, Vahap Tuncer beyaz listeyle yarışırken, 645 delege 10 sandıkta 20.30'a kadar oy kullanmaya devam etti. Sürenin dolmasıyla birlikte sandıkların sayımına başlandı. 628 delegenin 10 sandıkta oy kullandığı seçimde 306 oy alan Ahmet Kumbul, CHP'nin yeni il başkanı oldu. Mustafa Erdem 212 oy alırken, Vahap Tuncer de 110 oy aldı. Sonuçlarla birlikte salonda alkış ve tezahüratlar eşliğinde kürsüye yeni başkan Ahmet Kumbul çıktı. Burada kısa bir konuşma yapan Kumbul, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Tam bağımsız Türkiye için örgütlerimiz ile çalışmaya devam edeceğiz. 2019'da yerelde ve genelde seçimi alacağız. Herkese teşekkür ederim" dedi. Rakibine 94 oy farkla kaybeden Erdem ise, Kumbul'un yanına gelerek kendisini tebrik etti.



Kumbul'un yönetim listesi



Ahmet Kumbul'un Yönetim Kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:



"Mahmut Aba, Erkan Akbulut, Yağmur Aksünger, Tamer Arı, İlkay Budak, Rafer Çiloğlu, Fahri Şeref Çimen, Ersan Dereli, Ramazan Diremler, Tuğba Erke Bostan, Ali Geyikçi, Mehmet Gülçelik, Turan Hakan, Fatma Hakikat, Hüseyin Karadeli, Hüseyin Kavak, Canan Keleş, Hasan Kiraz, Selda Koç, İbrahim Koçak, Hasan Neşeli, Buğra Özçelik, İhsan Özden, Dursun Özorman, Hüseyin Öztaş, Aysel Penez, Ramazan Savran, Filiz Tıraş, Erdem Uğur, İbrahim Yılmaz." - ANTALYA