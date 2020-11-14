Antalya Büyükşehir'de 'yetki' krizi (4)
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Antalya Büyükşehir'de 'yetki' krizi (4)

14.11.2020 22:54 | Son Güncelleme: 14.11.2020 22:59
Antalya Büyükşehir'de 'yetki' krizi (4)

İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMAAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in elektronik imzayla Başkan Vekilini değiştirmesine ilişkin Antalya Valiliği'nin görüş istediği İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü H. Küşat Kırbıyık imzalı bir açıklama yaptı.

İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in elektronik imzayla Başkan Vekilini değiştirmesine ilişkin Antalya Valiliği'nin görüş istediği İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü H. Küşat Kırbıyık imzalı bir açıklama yaptı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastalık izninin devam ettiği süre boyunca belediye başkanlığına ait tüm yetkilerin başkan vekili tarafından kullanılması gerektiği, aksi halin ise idare hukuku açısından idari işlemin unsurları arasında yer alan yetki unsurunun zaman bakımından kullanılmasına dair esaslara aykırılık teşkil ederek, yetki gaspı oluşturacağının ifade edildiği açıklamanın sonuç bölümünde şu ifadeler yer aldı: "Sonuç olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 40'ıncı maddesinde yer alan 'başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir' ifadesi ve idari işlemin 'zaman bakımından yetki' unsuru açısından konu değerlendirildiğinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastalık izni sırasında belediye başkanlığı makamının yetkilerinden olduğu aşikar olan belediye başkan vekilinin görevinin sonlandırılması, dönemler itibarıyla başka meclis üyelerinin başkan vekilliğine görevlendirilmesine dair bir yetkiyi kullanmasının mümkün olamayacağı, aksi halin yetki gaspı anlamına geleceği, bu nedenle Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilgi (b) yazısının idare hukuku açısından yok hükmünde kabul edilmesi gerektiği kanaat ve görüşüne varılmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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