Antalya 30 ağustos zafer bayramı töreninde sokak köpeği sürprizi

30.08.2019 15:51

30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde sokak köpeği sürprizi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde protokolün önünde duran sokak köpeği ilgi odağı oldu. Törenin bir bölümünde protokolün önünde oturup bekleyen köpek, İstiklal Marşı sırasında ise kalabalığın arasına karışıp bekledi.

Manavgat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Törene Manavgat Kaymakam vekili ve Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Garnizon Komutan vekili Personel Asteğmen Muhammet Akılçağı, Side Özel Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Murat Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay İlker Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, daire müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gaziler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulduğu törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Garnizon Komutan vekili Personel Asteğmen Muhammet Akılçağı, 1'inci Dünya Savaşı'nın ardından galip devletler ve onların maşa olarak kullandıkları devletlerin Anadolu'yu işgal ettiklerini hatırlatarak, 30 Ağustos zaferinin son ferdi ortadan kalkmadan Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlığının sona erdirilemeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini söyledi.

Törenin ardından Manavgat Kaymakam vekili ve Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen tebrikleri kabul etti. Yalçın Sezgin, Zafer Bayramı'nı tebrik ederek, Bize bu bayramı hediye eden büyük önderimiz, Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve zaferin kahramanlarını minnet, şükran ve rahmetle anıyorum dedi.

KÖPEK İLGİ ODAĞI OLDU

Tören sırasında protokolün önüne gelen bir sokak köpeği ise herkesin dikkatini çekti. Tören başlarken protokole yaklaşan köpek, Kaymakam vekili ve Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in önüne oturarak töreni takip etmeye başladı. Hem Yalçın Sezgin, hem de Şükrü Sözen çelenk sunmak için ayrıldığı sırada yerinden kıpırdamayan sokak köpeği, saygı duruşu sırasında da yerinden ayrılmadı. İstiklal Marşı okunurken ise köpek protokolün arasına girdi. Sokak köpeği tören bitinceye kadar protokol sıraları arasında dururken katılımcılardan da ilgi gördü.

Kaynak: DHA