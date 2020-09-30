Annesinin ikazı birincilik getirdi

Annesinin ikazı birincilik getirdi Annesinin ikazı üzerine geliştirdiği cihazla TEKNOFEST'te birinci oldu Annesiyle beraber gittikleri hastanede, annesinin etrafa dokunmaması konusunda uyardığı Manisa Bilim Sanat Merkezi 4.

Annesinin ikazı birincilik getirdi

Annesinin ikazı üzerine geliştirdiği cihazla TEKNOFEST'te birinci oldu

MANİSA - Annesiyle beraber gittikleri hastanede, annesinin etrafa dokunmaması konusunda uyardığı Manisa Bilim Sanat Merkezi 4. sınıf öğrencisi, başta hastaneler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşların hiçbir şekilde temas etmeden sıra alabilecekleri makine geliştirdi. Özellikle hastanelere kurulacak makineyle vatandaşlar kimlikteki barkotlarını okutarak cihaza temas etmeden sıra numarası alabilecek ve böylece başta korona virüs olmak üzere pek çok bulaşıcı hastalığın da önüne geçilebilecek.

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri hazırladıkları projelerle TEKNOFEST 2020'den dereceyle döndü. Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden Aybüke Demirok, "DOKUN-MA-TİK" adlı projeyle 'İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlkyardım Kategorisinde' birincilik ödülünü alırken, Cüneyt Yümer ile İsmail Çeşmeci "Uçaklar için Güvenli İniş Sistemi" isimli projesiyle 'İnsanlık Yararına Teknoloji Afet Kategorisi'nde üçüncülük ödülü aldı. Şehzadeler Kaymakamı Celal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay da Manisa Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret ederek Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'de dereceyle dönen öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerin hazırladığı projeleri inceleyen Kaymakam Çaykara, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Özgür Emeksiz'den bilgi alarak öğrencilere hediye verdi.

Annesinin ikazı birincilik getirdi

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi 4. sınıf öğrencilerinden Aybüke Demirok, annesiyle birlikte gittikleri hastanede annesinin etrafa dokunmaması konusundaki ikazı üzerine proje geliştirdi. Danışmanlığını Sosyal Bilgiler Öğretmeni Melek Geylani Bayram ile birlikte kolları sıvayan Aybüke Demirok, insanların hiçbir şekilde temas etmeden rahatça başta hastaneler olmak üzere kamu kurumlarında sıra alabilecekleri makine geliştirdi. Geliştirilen makine ile vatandaşlar yeni kimliklerde bulunan çipleri okutarak rahatça sıra numarası alabilecek. Cihaza temas etmeden sıra numarası alınarak başta korona virüs gibi bulaşıcı hastalıkların korunmasına da imkan sağlanmış olacak. Projeye destek veren Manisa Celal Bayar Üniversitesi TEKNOKENT, ayrıca projenin patent sponsorluğunu da üstlendi.

Annesinin ikazından ilham aldığını belirten 4. sınıf öğrencisi Aybüke Demirok, "Ben korona virüs döneminde annemle birlikte hastaneye gitmiştim. Orada annem bana hep kızmıştı, 'mikrop vardır dokunma elleme' diye. Ben de dedim ki 'bana dokunma diyorsun ama sıra alabilmek için dokunmatik sıra alma cihazına dokunmamız gerekiyor anne' demiştim. İşte buradan yola çıkarak projemi tasarlamaya başladım" dedi.

Bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla böyle bir proje hazırladığını belirten Demirok, "Bu projeyle bulaşıcı hastalıklarının yayılmasını ve geniş kitlelere ulaşmasının önüne geçebilmek adına hastaneler, vergi daireleri, nüfus müdürlükleri, bankalar, postaneler gibi çoklu işlem yapılan kuruluşlarda temas gerektiren unsurları ve buralarda geçirilen vakitleri en aza indirmeyi hedefledik. Biz bu işe hastalığın virüsün, mikrobun en fazla olduğu yer olan hastanelerden başladık. Hastanelerde her gün binlerce kişinin muayene sırası alabilmek için sıra cihazlarının dokunmatik ekranlarına veya düğmelerine temas ettiğini düşündüğümüzde bu cihazların mikrop yuvası olduğunu söyleyebiliriz. Biz de bunun önüne geçebilmek adına hastanelerdeki cihazları temas gerektirmeden kişinin hasta kaydını oluşturup, muayene sırasını veren temassız kiosk cihazlarıyla değiştirmeyi düşündük. Hastanelerdeki sıra alma cihazına kimliğinizin arkasındaki Bakanlığın yeni uygulaması olan barkodu okuyacak bir barkod okuyucu bulunacak. Sıra almak isteyen kişi, kimliğinin arkasındaki barkodu okutarak sistemde hasta kaydını oluşturmuş olacak. Bu sayede kişi, hasta kayıt için bir daha sıra bekleyip hastanelerde vakit geçirme sürecini uzatmayacak ve hasta kaydını temassız ve sorunsuz oluşturduğu için kendini korumuş olacak" diye konuştu.

TEKNOFEST'ten dereceyle dönen öğrencileri kutlayan Şehzadeler Kaymakamı Celal Hüsnü Çaykara, "Teknofest festivalinde iki projemiz ödül aldı. Bir tanesi Aybüke kızımızın dokunmadan sıra alma işlemlerini yapan projesiydi. Tabi günümüzde pandemi ortamı söz konusu olduğu için günümüzün şartlarına çok uygun bir proje hazırlamış. Özellikle Aybüke bunu hastane için düşünmüş ama nüfus, tapu gibi vatandaşla temasın sürekli olduğu sıra alma gibi durumların yaşandığı yerlerde uygulanabilir. Okulumuz, patent almak için gerekli girişimleri yapacaklar. Diğer projemiz ise güvenli uçak iniş sistemleri projesidir. Öğrencilerimiz; İsmail ve Cüneyt tarafından yapılan bir proje. Bu projemiz de üçüncü oldu. Uçakların inişlerinde zaman zaman sıkıntılar olabiliyor. Bu proje de onunla ilgili çok önemli bir çalışma. Tüm öğrencilerimizi gösterdikleri başarılardan dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Uçak kazalarından ilham aldılar, projeleriyle 3.'lük kazandılar

Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri Cüneyt Yümer ve İsmail Çeşmeci ise hazırladıkları "Uçaklar için Güvenli İniş Sistemi" projesiyle TEKNOFEST 2020'den 3.'lükle döndü. Hazırlanan proje ile havaalanları ve okyanuslara kurulacak sistemle herhangi bir arıza yaşayan uçaklar belirlenen güvenli iniş platformuna yaklaşacak. Robotik sensörlerle havada algılanan uçaklar platforma güvenli bir şekilde inişi sağlanacak. Kurulacak havuzun üzerine bulunan platform hem suyun kaldırma kuvveti hem de raylı mekanizmalarla uçakların tek parça halinde inişlerini sağlayacak.

Hazırladıkları proje hakkında bilgi veren öğrencilerden Cüneyt Yümer, "Projemizde uçaklar için güvenli iniş sistemi yapmaya çalıştık. Bu iniş sistemi sayesinde kötü hava koşullarında ya da iniş sistemi açılmayan ya da motor arızası yaşayan uçaklar için bir iniş sistemi yaptık. İniş takımı açılmayan uçağımız pistimize yaklaşıyor. Görüntü sensörü uçağı algılayıp motorları çalıştırıyor. Uçağımız platforma yerleşerek raylardaki sürtünme sayesinde ilerliyor. Sistemimizde iki tane frenleme koyduk. Bir tanesi platformdaki raylardaki sürtünme, bir diğeri ise motor freni" dedi.

Uçak kazalarından ilham alarak projeyi hazırladıklarını belirten Yümer, "Bu projeyi yakın zamanda gerçekleşen uçak kazalarından ve bazı insanların uçaklara karşı korkusundan ilham alarak hazırladık. Bu insanların korkusunu biraz daha dindirmeyi hedefliyoruz. Bu projeyi gerçek hayata geçirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Projeyi gerçek hayata uyarlamayı düşündüklerini belirten öğrencilerden İsmail Çeşmeci, "Mekanizmamızdaki iki adet frenleme sistemine ek olarak ayrıca havuzun üstünde düzgün bir şekilde hareket etmesi için platformun altına bir kanca sistemi yerleştirdik. Bu mekanizmayı sadece havalimanlarına değil belirli aralıklarla okyanuslara da koymayı planladık. Bu projeyi gerçek hayata uyarlamayı düşünüyoruz" dedi.

Havacılık sektöründe ütopik bir buluşun kalmadığını belirten proje danışmanı Selman Ülker, "Havacılık sektörünü düşündüğümüz zaman müthiş şeyler yapılıyor. Bundan 10 sene önce dronelarla alakalı hiçbir şey söylenmezken şimdi ordu kuruluyor. Artık havacılık sektöründe ütopik bir şey kalmadığını düşündük. Dolayısıyla bu projenin hayata geçmesinin mümkün olabileceğini düşündük. Umarım dikkate alınır. TEKNOFEST'te ilgi gördü öneriler verildi. İzmir'de F-16'lara güvenlik sistemleri üreten bir firma ile bağlantımız sağlandı önümüzdeki günlerde onlarla görüşüp bu projeyi geliştirme yollarını konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT YENİÇAĞ