Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası sonrası İmamoğlu'na sitem etti
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Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası sonrası İmamoğlu'na sitem etti

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Annesini ziyaret etmek için Büyükada'ya giden 37 yaşındaki oyuncu Bade İşçil, gördüğü çöp manzaraları karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı. O ana ilişkin kareyi sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, İBB Başkanı İmamoğlu'na mesaj gönderdi.

Güzel oyuncu Bade İşçil, İstanbul Büyükada'da yaşayan annesi Kadriye Gündüz'ün yanına gitti. Her anını sosyal medya hesabından paylaşan 37 yaşındaki oyuncu, çöplerin biriktiğini ve toplanmadığını görünce isyan etti.

Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası sonrası İmamoğlu'na sitem etti

"BU GÜZELLİKLERE BU GÖRÜNTÜLER YAKIŞMAMIŞ"

Biriken çöplerin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan İşçil, "Ama bu güzelliklere bu görüntüler yakışmamış. Yazık, 'Burada bugün grev mi var?' dedim ama insanlar, 'Yok belediyede çöp toplayacak adam yokmuş, ondan' diyor. Belli bu sene denize girilmeyecek adalarda, ama yolda da yürünecek gibi değil" açıklamasında bulundu.

Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası sonrası İmamoğlu'na sitem etti

İMAMOĞLU'NU DE ETİKETLEDİ

Çevreye duyarlılığıyla bilinen ünlü oyuncu paylaşımına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketledi.

Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası sonrası İmamoğlu'na sitem etti
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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