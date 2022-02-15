Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar

KONYA (DHA) - KONYA'da kanser hastası eşi Sevil Şimşek'i (70), tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık emekli öğretmen Turgut Şimşek (70), "40 yıl önceki sorunlarımızı gün yüzüne çıkarıp bana bıçak çekti. Aramızda bir metre vardı. Ruhsatlı silahımı alarak hedef gözetmeksizin ateş ettim" dedi. Şimşek çiftinin duruşmaya katılan 4 oğlu ise annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadı.

Olay, 9 Ekim 2021 günü akşam saatlerinde Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak'ta meydana geldi. Evde emekli öğretmen Turgut Şimşek ile 4 çocuğunun annesi eşi Sevil Şimşek arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Turgut Şimşek, eşinin başına tabancayla ateş etti, ardından da polis merkezine giderek teslim oldu. Şimşek'in ifadesi doğrultusunda adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevil Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.