Anneler, örgü şişlerini doğudaki çocuklar için eline aldı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de bir hayırseverin desteği ile 300 kilo ip alan kadınlar, doğudaki ihtiyaç sahibi çocuklar için kazak, hırka, atkı, bere örüyor.

Kocaeli'nin Gölçük ilçesinde esnaflık yapan İsmail Ak'ın fikri ile evlerinde bir araya gelen kadınlar örgü şişlerini bu kez doğudaki ihtiyaç sahibi çocuklar için ellerine aldı. Ördükleri örgüleri bir öğretmen aracılığıyla Muş'taki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıran kadınlar, bu işi yapmaktan büyük keyif alıyor. Bir yardımseverin 300 kilo ip hediye etmesiyle, kadınlar onlarca kazak, hırka, atkı, bere üretti.

"Allah rızası için uğraşacağız"

Muş'taki çocuklara yardım etmek için örgü ören 83 yaşındaki Hayriye Yaren, "Gücümüzün yettiği kadar, becerebildiğimiz kadar muhtaç olanlara yardımımız olsun diye uğraşıyoruz. Allah rızası için her şeye yardım etmek için uğraşacağız" dedi. Ördüklerinden bahseden Ümriye Yüksektepe ise, "Muş'taki ihtiyaç sahibi çocuklara bir öğretmen aracılığıyla örgü örüp gönderiyoruz. Yelek, şapka, atkı, hırka ve kazak gibi ürünler örüyoruz" diye konuştu.

"Birinin elinden tutmak beni çok mutlu eder"

Çocuklara yardım etmekten çok mutlu olduğunu belirten Bahar Mete, "İsmail Bey'in teklifiyle bu yardıma destek olmaya karar verdim. Muş'ta bir öğretmen arkadaşımızın vasıtasıyla kimsesiz, muhtaç çocuklarımıza destek olmak amacıyla, arkadaşlarımızla birlikte bu örgüleri örüyoruz. İnşallah birilerinin kalbine dokunabiliriz. Birinin elinden tutmak beni çok mutlu eder" ifadelerini kullandı.

"Yardımsever bir abimiz bize yaklaşık 300 kilogram ip verdi"

Yardım etkinliğini organize eden İsmail Ak ise, "Bir abimiz bize yaklaşık 300 kilogram ip verdi. Biz de bunu değerlendirmek istedik ve ablalarımız örgü ördü. Bu örgüleri, Muş'taki bir öğretmen kardeşimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracağız. Örgülerimiz 0-10 yaş grubu için örüldü" şeklinde konuştu. - KOCAELİ