Anne ve 2 evladı toprağa verildi, Hindistan'da çalışan baba cenazede güçlükle ayakta durabildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Anne ve 2 evladı toprağa verildi, Hindistan'da çalışan baba cenazede güçlükle ayakta durabildi

Anne ve 2 evladı toprağa verildi, Hindistan'da çalışan baba cenazede güçlükle ayakta durabildi Çalışmak için gittiği ülkede eşi, oğlu ve kızının acı haberini aldı Aileden geriye tek kalan baba, cenazede güçlükle ayakta durabildi Zonguldak-Karabük karayolunda meydana gelen trafik kazasında ölen...

08.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:25

Anne ve 2 evladı toprağa verildi, Hindistan'da çalışan baba cenazede güçlükle ayakta durabildi

Çalışmak için gittiği ülkede eşi, oğlu ve kızının acı haberini aldı

Aileden geriye tek kalan baba, cenazede güçlükle ayakta durabildi

ZONGULDAK - Zonguldak-Karabük karayolunda meydana gelen trafik kazasında ölen anne ve iki evladı gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ailesini geçindirmek için çalıştığı Hindistan'da acı haberi alan baba Turhan Erdoğan ise cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.

Kaza geçen Çarşamba günü Zonguldak-Karabük karayolu Kayadibi mevkisinde yaşandı. Kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki Kemal Can Erdoğan ile araçta bulunan annesi Azize Erdoğan ve kız kardeşim ilayda Erdoğan yaşamını yitirdi. Olayın ardından ailesini geçindirmek için Hindistan'da çalışan baba Turhan Erdoğan'a acı haber verildi.

Dünyası yıkılan baba Turhan Erdoğan, uçakla Türkiye'ye geldi. Ailesinin cenazesini Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alan baba Turhan Erdoğan, eşini, kızını ve oğlunu dualarla son yolculuğuna uğurladı. 21 yaşındaki Kemalcan Erdoğan'ın bir ay önce askerden geldiği; 10 yaşındaki kız kardeşinin Kız İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gördüğü öğrenildi.

Erdoğan ailesinin üç ferdinin cenazesi merkeze bağlı Osmanlı köyü Alibüyük Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Baba Turhan Erdoğan cenaze töreninde eşi, kızı ve oğlunun tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü. Turhan Erdoğan, taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durabildi.

Kaza

Edinilen bilgiye göre, kaza Yenice-Zonguldak karayolu Kayadibi köyü mevkisinde meydana geldi. Zonguldak'tan Yenice istikametine seyir halinde olan Kemal Can Erdoğan yönetimindeki 07 AKP 934 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Saim Güler yönetimindeki 14 KH 692 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya haber verirken, olay yerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Güler ile otomobilde bulunan Emre Balahoroğlu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Azize Erdoğan Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, otomobil sürücüsü ile kız kardeşi İlayda Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Azize Erdoğan ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından, otomobilde sıkışan sürücü ile kız kardeşinin cesedi, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından bir saatlik çalışmanın ardından çıkarılarak cenaze aracıyla Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazadan dolayı çift yönlü olarak yaklaşık 4 saat trafiğe kapanan karayolu araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Kazada hayatını kaybeden Kemal Can Erdoğan'ın bir ay önce askerden geldiği, babası Turan Erdoğan'ın ise gemide çalıştığı ve Hindistan'da olduğu öğrenildi.

Anne ve 2 evladı toprağa verildi, Hindistan'da çalışan baba cenazede güçlükle ayakta durabildi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu Güncel
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı 3. Sayfa
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Politika
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Spor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu, taleplere yetişemiyor
Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu, taleplere yetişemiyor
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
Maskeli 5 kişi, 4 dakika içinde 200 bin liralık mal çaldı
Maskeli 5 kişi, 4 dakika içinde 200 bin liralık mal çaldı
Robin van Persie, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu
Robin van Persie, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas'ı Türk kulüplerinin alabileceğini sanmıyorum
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas'ı Türk kulüplerinin alabileceğini sanmıyorum
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Mensah'tan transfer açıklaması: Henüz hiçbiri gerçeği yansıtmıyor
Mensah'tan transfer açıklaması: Henüz hiçbiri gerçeği yansıtmıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Barış Arduç Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç Ufuk Bayraktar
Spor Erol Bulut Arda Turan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Beyrut Lübnan Ağustos
Şu an buradasınız: Anne ve 2 evladı toprağa verildi, Hindistan'da çalışan baba cenazede güçlükle ayakta durabildi - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 12:25:09. #1.15#
title