Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti

TikTok'taki bir video, dünya basınının gündemine oturdu. Söz konusu videoda, işlek caddenin kenarından yola atlamak üzereyken kurtarılan bebeğini kucağına alan annenin rahat tavırları tepki çekti.

Sosyal mecranın popüler uygulamaları arasında yer alan TikTok'ta dikkat çeken bir video, gündem oldu. Söz konusu videoda, ailesinin gözünden kaçan bebeğin, ölümden döndükten sonra annesiyle kavuşma anı yer alıyor. Annenin, kaçan bebeğini teslim alırken sergilediği rahat tavırlar, binlerce sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti.

AZ KALSIN ARABALARIN ALTINDA KALIYORDU

Geçen ay Dymchurch, Kent'teki bir plajda kaydedilen görüntülerde, Canterbury'den 32 yaşındaki Michael Currid, anne ve babasını arayan küçük bir çocuk buldu. Michael, çocuğu, arabaların hızla geçtiği işlek yola çıkan merdivenin son basamağında buldu. Ardından yakındaki insanlara çocuğun kendilerine ait olup olmadığını sordu.

BİR YANDAN TELEFONLA KONUŞMAYA DEVAM ETTİ

Tam o sırada bir yandan telefonla konuşan diğer elini de çocuğa doğru uzatan bir kadın, Michael'a doğru yanaştı. Michael'ın kucağındaki çocuk ona "anne" diye seslendi. Kadının cansız tepkisi, Michael ve olayı filme çeken 28 yaşındaki grafik tasarımcı ortağı Lex Hartop'un Pazartesi günü klibi TikTok'ta paylaşmasının ardından sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yani gerçekten umursamadı mı? Endişeli değildi. minnettar değil. Vay canına, iğrenç..." diye yazdı. Bir diğeri ise "Adama teşekkür bile etmemesi ve telefonla konuşmaya devam etmesi..." yorumunda bulundu.

"BAKAMAYACAKSAN ÇOCUK YAPMA"

Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı da "Bakamayacaksan çocuk yapma!" yorumunda bulundu. Annenin tepkisizliğine sinirlenen bir diğer kişi ise, "Ben olsam deliye dönerdim, kadın telefonu bile kapatmadı" ifadelerini kullandı.

"BEBEĞİN TIRMANDIĞINI FARK ETTİK"

Kadın tek kelime edemeyince hem Michael hem de görüntüleri kaydeden Lex, şaşkına döndüğünü belirterek,"Michael ve ben kumsalın kenarından aşağı doğru yürüyorduk ki, bir bebeğin basamakları tırmandığını fark ettik" ifadelerini kullandı.

"UZUN BİR YOL KATETMİŞ BELLİYDİ"

Açıklamalarına devam eden Lex, "Bebek, sahilden işlek bir yola çıkan beton basamakları sürünerek tırmandı. Bebek uzun bir yol kat etmiş olmalı veya görmezden gelinmiş ya da kimse tarafından fark edilmemişti" diye konuştu.

"VİDEONUN PATLAMA YAPMASINI BEKLEMİYORDUK"

Yaşananların etkisinde kaldığını aktaran Lex sözlerine şöyle devam etti:

"Bebeğin kız olduğuna inanıyoruz. Bebek, annesinin uzaktan döndüğünü görünce "anne" dedi. Michael onu geri verirken anne hiçbir şey söylemedi"

'Yaşananlardan ötürü şoke olduk ve bunu arkadaşlarımız ile ailemizle paylaşmak istedik. Bu kadar büyük bir patlama yapmasını beklemiyorduk"