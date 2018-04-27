Anlayan'dan Veda Toplantısı

AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için dün itibariyle Fatsa Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Hüseyin Anlayan, bugün bir basın toplantısı ile hem Fatsa'nın görsel ve yazılı basın temsilcileri ile hem de Belediye Meclis Üyeleri ile vedalaştı.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan yaptığı açıklamada, "Türkiye 24 Haziran'da erken seçime gidiyor. Bu kapsamda bütün Türkiye'de olduğu gibi bizde de 24 Haziran'da yeni bir heyecan yeni bir yol haritası ile inşallah yine memleketimize ve milletimize hizmet etmek amacıyla milletvekili aday adayı olmak için dün itibari ile Fatsa Belediye Başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. Öncelikle bu kararımızın hem şahsıma, bütün aileme, siyaset yaptığım bütün dostlarıma, Fatsamıza, Ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Rabb'im inşallah mahcup etmesin. AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana beraber siyaset yapıyoruz. AK Parti Fatsa İlçe Teşkilatının kurucu üyesi olarak teşkilatta görev yapmış bir kardeşiniz olarak ve 2004 yılından bu yana da belediye başkanlığında 15. yılında hizmet vermiş bir kardeşiniz olarak bu tecrübe ile beraber yine yeni bir yolda milletvekilliği ile devam etmek istiyorum. Bu vesile ile yola çıktık inşallah bu tecrübeyle beraber Rabb'im nasip ederse yine sizlerle beraber bu hizmet kervanında beraber olmak istiyoruz. İnşallah 24 Haziran seçimlerinin de bu kadar yedi düvelin haince saldırdığı bir dönemde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kadrolarıyla beraber yine dimdik ayakta durarak ülkemiz için çalışarak en güzel şekilde hizmetlere vesile olacak" dedi.

Basın toplantısında Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Aktepe ile İbrahim Eroğlu, AK Parti Fatsa ilçe Başkanı Cenan Kır, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Koçan, Belediye Meclis Üyeleri hazır bulundu. - ORDU