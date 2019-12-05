Ankara Valisi Vasip Şahin sitelerde

05.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:57

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin TAKLACI'nın ev sahipliği yaptığı toplantıya, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yusuf İnce, Müsiad Ankara Başkanı Hasan Basri Acar,Ahmet Yesevi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Önder Tosun, Siteler Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hayrettin Karaziyan, ve çok sayıda siteler esnafı katıldı.

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, Ankara Valisi Vasip Şahin'e ve Altındağ Belediye Başkanı Balcı'ya çalışmalarından ve siteler esnafına verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, sitelerin sanayi statüsünde olmaması, güvenlik, trafik ve otopark sorunları, ulaşım, patent ve marka tescili, fuar ihtiyacı, reklam ve tanıtım, kalfa ve çırak ihtiyacının karşılanması şeklindeki başlıklarla özetledi

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAMAM

Ana çözümün Organize Sanayi Bölgesi olmaktan geçtiğine değinen Başkan Taklacı, 2010 yılında siteleri sanayi bölgesi yapmak için uğraşlar verdik fakat gerek yapılaşmanın eski olması gerek sosyal donatı alanlarının yeterli olmaması gerekçeleri ile kabul edilmedi. Şimdi yeni bir Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına Elmadağ bölgesinde gerektiğinde büyüyebilecek bir arazide başladık, çok kısa zaman içinde sayın valimizin büyük destekleri ile bitirmek üzere inşaat aşamasına geçmek üzereyiz. Dedi.

Ankara Valisi Şahin, Siteler'i yeni tanımadığını Türkiye'nin en sağlam mobilyası olarak ün yaptığını ve 30 yıl önce kendi düğün mobilyasını da sitelerden aldığını belirterek, "Siteler, Türk Mobilyasında önemli merkezlerin başında geliyor. El işçiliği mobilya da katma değer üretiminde ve istihdamı yönünden bakıldığında önemli bir sanayi, tabi hem ekonomik şartlar, üretim zorlukları ve asayişe dönük olaylar vuku bulabiliyor zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor bunların sebeplerini, sonuçlarını ve nasıl ortadan kaldırılacağını buradaki esnaf ve Mobilyacılar Odası Başkanımız ile görüşüyoruz. Birçok sorun çözülmüş durumda, bir çoğunda da önemli adımlar kat ettik. " dedi

EK MOBESE VE BEKÇİ HİZMETİ İLE SİTELERİN HIRSIZLIK SORUNU BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLDÜ

Ankara Valisi Şahin, Güvenlik sorununu çözme hususunda her noktaya polis koyma imkânının olmadığını ifade ederek şöyle konuştu: "Sitelerde Mobese eksiği vardı 26 kamera dahailave yaptık. Kamera, yaşanan sorunları aydınlatmaya yardımcı olur, kısmî caydırıcı etkisi de vardır, ama yeterli değildir. Bu sebeple 21 adet bekçimizi görevlendirdik, siteler bekçi hususunda ilk pilot bölgelerden biri. Bakıldığında geçen yıllara göre güvenlik ve asayiş olaylarında büyük ölçüde azalma var" dedi.

Vali Şahin; OSB Konusun da da ilk bana geldiğinde genişleme alanı var mı diye sordum çünkü siteler artık sitelere yetmiyor. Bizde elimizden geleni yapacağız inşallah bir an önce osb alanı da sizlere dar gelir ve genişleme alanı istersiniz temennimiz bu olsun ayrıca yabancı çalışanlarla alakalı halk eğitim merkezini sitelerde açalım ve eğitimleri burada olsun bunu konuştuk ve karar aldık Siteler mesleki Eğitim Merkezimizde bir Türkçe kursu açılacak dedi.

Vali Şahin ve beraberindekiler daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi ve Siteler Mesleki Eğitim merkezini ziyaret ederek sitlerden ayrıldı.

Kaynak: Bültenler