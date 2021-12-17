Macar meteorolog Antal Rethly'nin ismi Ankara Üniversitesinde yaşatılacak

ANKARA (AA) - Türkiye'de modern meteoroloji ağının kuruluşuna öncülük eden Macar meteorolog Antal Rethly'nin hatırasının yaşatılması için, isteği üzerine inşa edilen ve bir süre rasathane olarak hizmet veren Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki Prof. Dr. Ferruh Dinçer Veteriner Hekimliği Tarihi Müzesi'nde köşe oluşturuldu.

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği üzerine modern meteoroloji ağını kurmak üzere Türkiye'ye davet edilen ve 1925-1927 yıllarında Türkiye'de bulunan Antal Rethly'nin anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan köşenin açılışı için program düzenlendi.

Açılışa Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü mensupları, Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hungaroloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

"Bu küçük köşeyi olabilecek en değerli eserlerle doldurmak istiyoruz"

Büyükelçi Matis programda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki tek Hungaroloji Anabilim Dalı'nın Ankara Üniversitesinde bulunduğunu, bu yüzden üniversitenin Macaristan için çok önemli olduğunu belirtti.

Macar meteorolog Rethly'nin, Türk-Macar ilişkilerinin yanı sıra Ankara Üniversitesi ile Macaristan arasında da çok önemli bir bağ oluşturduğunu ifade eden Matis, "Bizim için bu bina, bu kule, buradaki sergi çok önemli. Önümüzdeki günlerde bizler de Antal Rethly hakkında dönemin meteoroloji bilimi hakkında birçok eserle bu köşeye katkıda bulunmak istiyoruz. Bu küçük köşeyi olabilecek en değerli eserlerle doldurmak istiyoruz. Rethly'nin anısını yaşatan Ankara Üniversitesinin tüm yöneticilerine ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

"Türkiye ile Macaristan arasında başka milletlerin anlayamayacağı yakınlık var"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da şartların çok ağır olduğu 1925-1927 yılları arasında Türkiye'de bulunan Macar profesörün, bu süre zarfında çok önemli işler yaptığını söyledi.

Ünüvar, "Macar meteorolog Antal Rethly, bu eseri çok kısa bir zaman içerisinde vermiş, neredeyse bir asır geçmiş üzerinden ve onu anıyoruz. Bu çok önemli ve değerli bir şey." ifadelerini kullandı.

Rethly'nin yaklaşık bir asır önce yaptıklarını iz sürerek takdim eden Büyükelçi Matis'in büyük bir kadirşinaslık örneği sergilediğini belirten Ünüvar, şunları kaydetti:

"Sayın Büyükelçi'yi gönülden kutluyorum. Her büyükelçinin aslında kendi vatandaşlarıyla ilgili temsil ettikleri ülkelerde yaptıklarının izini sürmesi çok değerli bir şey. Bu da ciddi bir kadirşinaslık. Antal Rethly'nin ülkemizde modern meteorolojinin oluşmasında önemli bir katkısı var. Ben de onu bu vesileyle güzel duygularla anmak istiyorum. Bu iki toplum arasındaki ilişkileri de geliştiren bir şey. Türkiye ile Macaristan arasında belki tarif edilemeyen, başka milletlerin anlayamayacağı bir yakınlık var. Biz Macaristan'a karşı kalbi bir yakınlık hissediyoruz. Mutlaka Macaristan da kalbi yakınlık hissediyordur."

Rethly'nin hava tahmini yaparken kullandığı bazı aletler ile el yazısıyla tuttuğu notlar sergileniyor

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan ise Rethly'nin içinde bulundukları mekana önemli katkılar sağladığını, hatırasını yaşatmak için oluşturdukları köşeyi gelecek materyallerle daha da zenginleştireceklerini dile getirdi.

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Başkanı Tamay Başağaç Gül de çalışmalarından dolayı Atatürk tarafından yüksek devlet nişanıyla ödüllendirilen ve "aksakallı havabakan" ismiyle de tanınan Rethly'nin, ardında 4 birinci, 13 ikinci ve 18 üçüncü sınıf iklim istasyonu ile 100 yağış ölçer istasyonundan oluşan geniş bir meteoroloji ağı ile yeni rasathane binasını bırakarak Türkiye'ye veda ettiğini anlattı.

Konuşmaların ardından davetliler, binanın kule kısmında oluşturulan, Antal Rethly'nin hava tahmini yaparken kullandığı bazı aletler ile kendi el yazısıyla tuttuğu notların sergilendiği köşeyi gezdi.

Daha sonra, binanın girişine çakılan, üzerinde Antal Rethly'nin isminin de yazılı olduğu plakanın açılışı gerçekleştirildi.