Ankara Sevgi Evleri Sitesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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Ankara Sevgi Evleri Sitesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Ankara Sevgi Evleri Sitesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Ankara Sevgi Evleri Sitesi'nde koruma ve bakıma muhtaç çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenledikleri programla kutladı.

Ankara Sevgi Evleri Sitesi'nde koruma ve bakıma muhtaç çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenledikleri programla kutladı.

Çocukların organize ettiği kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

23 Nisan ile ilgili şiirlerin okunduğu programda, Sevgi Evleri Sitesi korosunca çocuk şarkıları söylendi. Cimnastik ve halk oyunu gösterilerinin ardından program sona erdi.

Yaklaşık 50 çocuğun yer aldığı kutlama programı, izleyenlerden yoğun alkış aldı. Programda, Afganistan, Özbekistan, Somali, Irak ve Suriye'den sığınmacı olarak gelen ve sevgi evlerinde kalan çocuklar da yer aldı.

Türkiye'ye 4 yıl önce Somali'den gelen 10 yaşındaki Hatice koroyla şarkılar söylerken Afganistan'dan 5 yıl önce gelen 10 yaşındaki Seccad da şiir okudu.

"23 Nisan neşesini birlikte yaşadık"

Ankara Sevgi Evleri Sitesi Müdürü Fahri Ertekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl da 23 Nisan'ı Kovid-19 salgının gölgesinde kutladıklarını söyledi.

Salgına rağmen gerekli tedbirlerin alınmasıyla koruma ve bakıma muhtaç çocukların bayramın coşkusunu ve neşesini yaşadığını belirten Ertekin, "Bütün hafta boyunca çocuklarımız bayramı kutladı. Bu kapsamda çocuklarımız kaldıkları evleri süsledi. Güzel bir kutlama programı organize ettiler." dedi.

Kuruluşlarında sığınmacı ailelerin çocuklarının da bulunduğunu hatırlatan Ertekin şunları söyledi:

"Somalili, Afgan, Özbek, Iraklı ve Suriyeli çocuklarımız var. Bu çocuklar da devletimizin şefkatli kanatları altında. Onlar da diğer çocuklarımızla birlikte bayram kutlamamızda yer aldı. 23 Nisan neşesini birlikte yaşadık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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