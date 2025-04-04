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Ankara Mitingi ne zaman, nerede yapılacak? Ankara Mitingi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak (CHP)?

Ankara Mitingi ne zaman, nerede yapılacak? Ankara Mitingi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak (CHP)?
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Ankara'da düzenlenecek olan mitingin tarih, yeri ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. CHP tarafından düzenlenecek olan mitingin tüm detayları henüz netlik kazanmadı. Mitingin ne zaman, nerede yapılacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına dair ayrıntılar bekleniyor. Ankara Mitingi ne zaman, nerede yapılacak? Ankara Mitingi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak (CHP)?

Ankara'da düzenlenecek olan mitingin tarih ve yeri merak konusu oldu. Mitingin hangi kanaldayayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı. Peki, Ankara Mitingi ne zaman, nerede yapılacak? Ankara Mitingi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ANKARA MİTİNGİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

CHP'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na ve irademize sahip çıkmak için 6 Nisan'da Ankara'da buluşuyoruz!????

6 Nisan Pazar

Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yenimahalle

16.00

Ankara Mitingi ne zaman, nerede yapılacak? Ankara Mitingi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak (CHP)?

ANKARA MİTİNGİ HANGİ KANALDA?

Ankara Mitingi'ni yayınlayacak kanallar henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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