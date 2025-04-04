Ankara Mitingi ne zaman, nerede yapılacak? Ankara Mitingi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak (CHP)?

Ankara'da düzenlenecek olan mitingin tarih ve yeri merak konusu oldu. Mitingin hangi kanaldayayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı. Peki, Ankara Mitingi ne zaman, nerede yapılacak? Ankara Mitingi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ANKARA MİTİNGİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

CHP'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na ve irademize sahip çıkmak için 6 Nisan'da Ankara'da buluşuyoruz!????

6 Nisan Pazar

Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yenimahalle

16.00

ANKARA MİTİNGİ HANGİ KANALDA?

Ankara Mitingi'ni yayınlayacak kanallar henüz açıklanmadı.