Ankara lise taban puanları 2021? Ankara en iyi liseler, en yüksek puanlı hangileri?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ankara'da ikamet eden birçok öğrenci ve veli daha iyi bir gelecek planlaması için doğru liseyi tercih etmek istiyor.. Buna göre Ankara liselerinin taban puanları ve Ankara'nın en iyi liseleri en çok merak edilen konuları arasında yer almakta. Peki, Ankara lise taban puanları 2021? Ankara en iyi liseler, en yüksek puanlı liseler hangileri?

6 Haziran'da yapılan ve 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği ve %83 katılım oranı sağlanan LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sitesinden öğrenilecek sonuçlara göre iyi bir lisede eğitim almak isteyen birçok öğrenci ve veli liselerin taban puanlarıyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Ankara'da iyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler, internette en çok " Ankara lise taban puanları 2021? Ankara en iyi liseler, en yüksek puanlı liseler hangileri?" gibi soruların cevaplarını aramakta. Ankara'daki liselerin taban puanları ve Ankara'nın en iyi liselerine haberimizin devamından erişebilirsiniz.

ANKARA'NIN EN İYİ LİSELERİ TABAN PUANLARI!

Ankara Fen Lisesi - 495.105 Atatürk Anadolu Lisesi-484.205 Ankara Pursaklar Fen Lisesi - 483.710 Gazi Anadolu Lisesi -475.270 Cumhuriyet Fen Lisesi - 474.759 Özkent Akbilek Fen Lisesi - 470.763 Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi - 469.339 Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi - 468.209 Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi - 463.204 Ankara Atatürk Lisesi - 461.449

ANKARA'NIN EN İYİ LİSELERİ HANGİLERİ?

Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi, Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi, Özkent Akbilek Fen Lisesi, Ankara Fen Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Ankara Pursaklar Fen Lisesi, Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi, Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Fen Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi



2021 LGS BARAJI KAÇ PUAN ?

LGS sınavında tam puan 500 olarak açıklanmıştır. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu. Buna ek olarak baraj puan henüz açıklanmadı. Yüzde 2'lik dilime girmek isteyen öğrencilerin ortalama en az 450 puan alması gerekiyor. %7 'lik dilime kadar tercih edilen liseler bulunabiliyor.

2021 YEREL YERLEŞTİRME TERCİH REHBERİ İÇIN TIKLAYINIZ



MEB LGS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr' üzerinden T.C kimlik numarası ve doğum tarihi ile sınav sonuçlarını öğrenebilir.

NOT: Sınav sonuçları için sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

MEB LGS SINAV SONUÇ BİLGİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN!

2021 LGS SINAVA KATILIM YÜZDESİ KAÇ?

Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.



