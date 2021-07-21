Ankara Kalesini iyileştirme projesinde ikinci etap çalışmalarına başlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz'da ihalesi yapılan "Ankara Kalesi İçkale 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ne" başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz'da ihalesi yapılan "Ankara Kalesi İçkale 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ne" başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkentin tarihi mirasını korumak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla Ankara Kalesi'nde başlatılan iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, çalışmalara ilişkin son durumu aktaran Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şunları kaydetti:

"İçkale'deki sokak sağlıklaştırma çalışmamızı 3 etap olarak programlamıştık. İçkale 1. etapta 45 ya da 60 günlük işimiz kaldı. 1. etapta 87 hanenin 80'ini restore ettik. 2'inci etap çalışmaları için 1 Temmuz'da ihaleyi yaptık ve uygulama çalışmalarına yakın zamanda başlıyoruz. 2. etapta 73 hane var. Buradaki çalışmaya da 360 iş takvimi günü koyduk. Sözleşme kapsamında 45 günde yer teslimine müteakiben 1 yıl içerisinde de çalışmalara başlamayı planlıyoruz. İkinci etabın uygulama çalışmalarını devam ettirirken, üçüncü etabın da proje çalışmalarını yürütüyoruz. Onun ihalesini de gerçekleştireceğiz. 3. etapta da yaklaşık 54 hane var. 2024'ün başında İçkale'de var olan tüm yapılarımızı, sokak sağlıklaştırma çalışmalarımızı tamamlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak