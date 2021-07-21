Ankara Kalesini iyileştirme projesinde ikinci etap çalışmalarına başlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Kalesini iyileştirme projesinde ikinci etap çalışmalarına başlanacak

Ankara Kalesini iyileştirme projesinde ikinci etap çalışmalarına başlanacak
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz'da ihalesi yapılan "Ankara Kalesi İçkale 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ne" başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz'da ihalesi yapılan "Ankara Kalesi İçkale 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ne" başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkentin tarihi mirasını korumak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla Ankara Kalesi'nde başlatılan iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, çalışmalara ilişkin son durumu aktaran Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şunları kaydetti:

"İçkale'deki sokak sağlıklaştırma çalışmamızı 3 etap olarak programlamıştık. İçkale 1. etapta 45 ya da 60 günlük işimiz kaldı. 1. etapta 87 hanenin 80'ini restore ettik. 2'inci etap çalışmaları için 1 Temmuz'da ihaleyi yaptık ve uygulama çalışmalarına yakın zamanda başlıyoruz. 2. etapta 73 hane var. Buradaki çalışmaya da 360 iş takvimi günü koyduk. Sözleşme kapsamında 45 günde yer teslimine müteakiben 1 yıl içerisinde de çalışmalara başlamayı planlıyoruz. İkinci etabın uygulama çalışmalarını devam ettirirken, üçüncü etabın da proje çalışmalarını yürütüyoruz. Onun ihalesini de gerçekleştireceğiz. 3. etapta da yaklaşık 54 hane var. 2024'ün başında İçkale'de var olan tüm yapılarımızı, sokak sağlıklaştırma çalışmalarımızı tamamlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

Korku dolu anlar! Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine katıp kafeye girdi
Korku dolu anlar! Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine katıp kafeye girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Aytaç Kara Mesut Özil Metin Oktay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara Kalesini iyileştirme projesinde ikinci etap çalışmalarına başlanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 12:16:23. #1.15#

title