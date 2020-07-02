ANKARA Kafe ve restoranlarda çalışanlara videolu 'pandemiden korunma' eğitimi Kafe ve restoranlarda çalışanlara videolu 'pandemiden korunma' eğitimiSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr.

Kafe ve restoranlarda çalışanlara videolu 'pandemiden korunma' eğitimi

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan'ın da aralarında bulunduğu akademisyenlerin desteğiyle kafe, restoran, lokanta ve pastane gibi işletmelerde çalışanlar için 'pandemiden korunma' projesi kapsamında, videolu eğitim içerikleri hazırlandı. Garsonlar ve mutfak personeli için ayrı ayrı hazırlanan 20'şer dakikalık videolar ile ilk etapta pilot seçilen Ankara'nın Sincan ilçesinde, 500 iş yerinde yaklaşık 2 bin kişiye online eğitim verilecek. Eğitimler, daha sonra tüm Türkiye'ye yayılacak.

Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı öncülüğünde, Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nden akademisyenlerin desteğiyle 'pandemiden korunma' sosyal sorumluluk projesi oluşturuldu. Projenin tanıtımı Ankara Sincan'daki konferans salonunda yapıldı. Toplantıya Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Volkan Özgüven, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Küplülü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Uzman Dr. Funda Kocaay da katıldı. 20'ŞER DAKİKALIK VİDEOLARLA EĞİTİM

Proje ile koronavirüs sürecinde kafe, lokanta, yemekhane, pastane gibi yerlerde çalışanların uyması gereken kurallara ilişkin uygulamalı eğitim modülü hazırlandı. Garsonlar ve mutfak çalışanları için ayrı ayrı hazırlanan 20'şer dakikalık videolarda; maske, eldiven kullanımı, birlikte çalışırken alınması gereken önlemler, mola sırasında dikkat edilmesi gerekenler, masa, tezgah gibi materyallerinin temizliği, müşterilerden nakit ödeme aldıktan sonra yapılması gerekenler, mutfak çalışanlarının meyve-sebze kesimini nasıl yapması gerektiği gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı. Sincan'da ilk etapta 500 iş yerinde çalışan yaklaşık 2 bin kişi online olarak eğitimden faydalanacak. Eğitime katılanlara daha sonra sertifika verilecek. Riskli alanlar arasında yer alan bu işletmelerde çalışanların koronavirüsten korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi amaçlanan videolu online eğitimin daha sonra tüm Türkiye ve Balkan ülkelerine yayılması hedefleniyor.

'PROJE İNANILMAZ ARTI DEĞERE SAHİP' Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Biz aylardır Bilim Kurulu olarak 'şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız' diye anlatıyoruz; ama bunu görsel görmek ve akademisyenlerin hazırladığı basamaklarla görmenin çok büyük faydası olacağını düşünüyorum ve katkı sağlayacak. İhtiyaca yönelik hedefler saptanmış, Sincan'da pilotu başlatılarak sonrasında ulusal ve uluslararası yayılıma geçmesi umut verici. Bu süreçte mesafe, maske ve el hijyeni bundan sonraki kontrollü sosyal hayatımızda yapacağımız temel kurallar. Bunlar etkili mi etkili; ama biz bu etkiyi aşamıyoruz. Doğru kullanılması da çok değerli. Maskeyi doğru kullanmaktan tutun da el hijyeni ve mesafeyi doğru uygulamaya kadar, bu proje inanılmaz bir artı değere sahip. Çok sektörlü bir şeye adım atmış oluyoruz" dedi.

'İKİNCİ DALGANIN YAŞANMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Uzm. Dr. Yüksel Özkale ise sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Akademisyen hocalarımla tamamen bilimsel temelli bir senaryo eşliğinde bir eğitim modülü hazırladık. Sosyalleşmenin yeniden başladığı, kontrollü sosyal hayat olarak tanımlanan yeni dönemde ikinci dalga oluşmaması için, basit anlaşılabilir bir eğitim modülü hazırladık. Esnaf, iş yerleri açıldığı zaman insanlar oradan hizmet alırken, hizmet alan alandan korkuyor, hizmet veren aldığından korkuyor. İkisinin bir şekilde birbirinden korkusunu minimuma indirmek için neyi yapıp neyi yapmamaları konusunda konuları tekrar toparladık. Akademisyen hocalarımızla hazırladığımız bu projeyi halka sunarak yeni dönemde ikinci bir dalganın yaşanmaması için çalışıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE DURUM STABİL'

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan da dünya genelinde koronavirüs artışları sürerken, Türkiye'de durumun stabil olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uslan "Öyle ortamlar var ki insanların mesafeyi koruyamadığı. Bunlar da bu süreci olumsuz yönde etkileyebilir. Bizim toplum olarak bunları da minimize etmek adına bu proje sosyal hayatın devam ettiği lokantalar, restoranlar, pastaneler gibi ortamlarda gerek mutfak tarafında gerek müşteriyle temas noktasında, gerek gıda ürünlerinin naklinden müşteriye servis edilme aşamalarında da bizim hijyenden, temizlikten ne anlamamız gerektiği noktasında toplumsal bir desteğe ihtiyaç olduğu düşüncesiyle ortaya konulmuş bir proje. Sincan özelinde başlayıp, umut ediyoruz ki tüm ülke hatta Balkanlar'daki soydaşlarımıza da ulaşabiliriz" dedi.

Kaynak: DHA