Ankara İçin İsmi Geçen Mehmet Özhaseki, Gökçek'in Desteğini Almaya Çalışıyor

AK Parti'de yerel seçim için adaylık başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte partinin yaptırdığı kamuoyu anketleri, sahadan gelen değerlendirmeler ışığında kulisleri de hareketlendirdi. Ankara Büyükşehir Belediye adaylığı için ismi geçen Mehmet Özhaseki, Melih Gökçek'in desteğini almaya çalışıyor. Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığını istememesi durumunda Numan Kurtulmuş'un adı adaylık için gündeme gelebilir.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, adaylık başvurularının 12 Kasım'da sona ereceği AK Parti, eğer bir uzatma olmaması durumunda teşkilatlardaki eğilim yoklamasını 18 Kasım'da gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda yapılacak ve aynı gün içinde sonuçların genel merkeze ulaşacağı eğilim yoklaması sonuçlarına göre aday belirleme süreci de hızlanacak.

3 BÜYÜKŞEHİRDE 4 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

İstanbul için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ya da Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İzmir için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adı öne çıkmaya başlarken, parti kulislerinde aday gösterilecek isme göre seçmenin tutumunun ne olabileceği konusunda şu değerlendirmeler yapılıyor:

YILDIRIM İSTEMEZSE, KURTULMUŞ GÜNDEME GELEBİLİR

"Yıldırım'ın aday olmasına karar verilirse MHP seçmeninin de oyunu alabilir. Yıldırım'ın Başbakanlık döneminden itibaren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile çok iyi bir diyaloğu var. Bu durumun, aday olması durumunda yerel seçimlere yansıması olur. Yıldırım'ın istememesi durumunda Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un adı adaylık için gündeme gelebilir. İstanbul'daki Karadenizli seçmenin ağırlığı düşünüldüğünde Kurtulmuş'un diğer partilerin Karadenizli seçmeninin oyunu alma potansiyeli bulunuyor."

ÖZHASEKİ'NİN GÖKÇEK İSTEĞİ

"Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ankara'dan adaylığı çok istiyor ve bunun için de ciddi biçimde çalıştığı kulislerde dile getiriliyor. Gökçek'in yüzde 5'lik bir oy potansiyelinin olduğu değerlendiriliyor. Özhaseki'nin, Gökçek'in desteğini almayı amaçladığı, hatta bunun için Ankara'nın ilçelerindeki aday belirleme çalışmalarında Gökçek'le görüş alışverişinde bulunduğu konuşuluyor."

SOYLU İZMİR'DE

"Adı hem İstanbul hem Ankara hem de İzmir için geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aday yapılması durumunda ilinin İzmir olacağı dile getiriliyor. Soylu'nun her ne kadar İzmir'deki Kürt seçmene hitap etmeyecek olsa da MHP ve İYİ Parti tabanından milliyetçi oyları partiye çekebileceği kaydediliyor."

KÜRT SEÇMEN

"Doğu ve Güneydoğu'da muhafazakar Kürt seçmenin oyunu partiye çekebilecek adaylara ağırlık verilmesi üzerinde duruluyor. Seçime doğru Kürt seçmenin oyunu alacak söylemler geliştirileceğine dikkat çekiliyor. Erdoğan'ın son dönemde sık sık öğrenci andını gündeme getirmesi, 'Türküm ama Türkçü değilim' söyleminin bunun başlangıcı ve yansımalarının da olumlu olduğu kaydediliyor."

GÖNÜL İTTİFAKI

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açıklamalarıyla yerelde ittifak konusunu tamamen bitirmiş olsa da bazı parti yöneticileri, bazı illerde seçime yaklaşılırken 'gönül ittifakı' olabilecek bazı formüller bulunabileceği beklentisini dile getiriyor."