CHP'de Ankara İçin Adı Geçen Cengiz Topel Yıldırım Meydan Okudu: Alacağız!

CHP'de adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için ismi geçen Cengiz Topel Yıldırım, "Yüzde 52.8 oy oranıyla Ankara Büyükşehir Belediyesini alacağız." dedi.

"ÖNCE MAMAK'I SONRA ANKARA'YI ALACAĞIZ"

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı henüz belirsizliğini korurken, Büyükşehir için adı geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım, 'Mamak Belediye Başkanlığı Seçimi Temayül Yoklaması'nın yapıldığı alanda partililer ile buluştu. Mamak'ta coşkulu bir demokrasi şöleninin yapıldığını kaydeden Yıldırım, "Arkadaşlarımız Mamak ile ilgili projelerini izah ettiler. Şimdi de Mamak örgütü Belediye Başkanı olacak adayımızı seçiyor. Önce Mamak'ı sonra da Büyükşehir'i hep beraber alacağız. Ankara için iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"SKOR DA BELLİ SONUÇ DA BELLİ"

31 Mart 2019'da yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesini yüzde 52,8 oy oranıyla alacaklarını iddia eden Yıldırım, "Oy oranımız da belli, skor da belli, sonuç da belli. Hem anket hem de çalışmalarımıza göre söylüyorum. Sistemin nasıl gelişeceği ve nasıl olacağı projelerle belli olacak. Ankara halkı projeye bakacak ve kimi beğeniyorsa ona oyunu verecek" açıklamasını yaptı.

CENGİZ TOPEL YILDIRIM KİMDİR?

Cengiz Topel Yıldırım, 17 Ağustos 1964 tarihinde Orta Anadolu'nun tam ortasında yer alan Kozaklı'da doğdu. Ailesi, doğumundan birkaç gün önce Kıbrıs'ta şehit düşen pilot yüzbaşı Cengiz Topel'in anısını yaşatmak amacıyla ona bu ismi vermişti.

Köy Enstitüsü mezunu bir öğretmen olan babası için, eğitimin önemi çok büyüktü. 1971 yılında Yıldırım Ailesi, çocukların başkentte daha iyi eğitim olanaklarına sahip olacağı kararıyla Ankara'ya taşındı. Dört kardeşin en küçüğü olan Cengiz Topel Yıldırım'ın, Orta Anadolu bozkırlarında başlayan hikâyesi, Ankara'da devam edecekti.

İncirli İlkokulu, Etlik Ortaokulu ve Ankara Lisesi'nin ardından, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Lise yıllarında, Etlikspor'da amatör lisanslı futbol oynadı.

Yıldırım, futbola ve Ankara'ya olan tutkusunu, Ankaragücü'nde birleştirmişti. 1972'de Galatasaray-Ankaragücü Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını izlediği gün, "Ankaragüçlü" oldu. 2008'de, Ankaragücü Yönetim Kurulu'nda yer aldı. 2009'da ise, delegelerin tamamının oylarıyla Ankaragücü 39. Dönem Kulüp Başkanı oldu.

Ankaragücü'nün zor dönemlerinde yaptığı çalışmalar ve aldığı stratejik kararlarla adından sıkça söz ettirdi. Başkanlığı sırasında, Ankaragücü taraftarının sevgisini ve desteğini büyük bir hızla kazanmış olmasının sebebi, taraftarın arasından, halkın içinden gelmesiydi. Taraftar ruhunu ve isteklerini biliyor, onları anlıyordu. Taraftarın gücü arttıkça, o dönem Ankaragücü, ligde Ankara'nın gücünü gösterdi.

"Bir şehri büyük yapan, yüz ölçümü değil; o şehirde yaşayanların büyük hayalleridir." diyen Yıldırım, Ankaragücü taraftarıyla birlikte büyük hayaller kurdu. Takımın ligde kalması ve kulüp için verilen hukuk mücadelelerinin tek tek kazanılması sonucunda, Ankaragücü taraftarlarından, "Gönüllerin Başkanı" unvanını kazandı.

Ankara'nın tanınan iş adamlarından biri olan Yıldırım, iş hayatına genç bir Mülkiyeli olduğu yıllarda başlamıştı. Ailesinin kurduğu küçük bir işletmeyi, yıllar içinde kardeşleriyle birlikte büyüterek, bir aile şirketine dönüştürdü. Üniversite yıllarında başlayan iş hayatı, Ankara'da ticaret ve endüstriyel reklam alanında devam etti.

2016 yılından beri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı görevini sürdürüyor.

Cengiz Topel Yıldırım, evlidir ve Boran ile Emre'nin babasıdır.