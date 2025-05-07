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ANKARA HAVA DURUMU: 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Ankara hava durumu nasıl? Ankara haftalık hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU: 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Ankara hava durumu nasıl? Ankara haftalık hava durumu tahmini!
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Ankara'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Ankara'da hava durumu nasıl? Ankara'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü yağmur bekleniyor mu? İşte, Ankara için güncel hava tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Ankara'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 8 Mayıs Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 8 Mayıs Perşembe günü Ankara'da hava durumu nasıl? Ankara'da yarın yağmur var mı? İşte, detaylar…

YARIN ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Yarın, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Ankara'da hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık ise 13°C civarında seyredecek. Güncel verilere göre yağış beklenmiyor, ancak sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir.

Gündüz sıcaklığı: 27°C

Gece sıcaklığı: 13°C

Hava durumu: Parçalı bulutlu

Nem oranı: %68

Rüzgar: 15 km/s hızında

ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

ANKARA HAVA DURUMU: 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Ankara hava durumu nasıl? Ankara haftalık hava durumu tahmini!HAVA DURUMU ANKARA

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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