ANKARA HAVA DURUMU: 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Ankara hava durumu nasıl? Ankara haftalık hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Ankara'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 8 Mayıs Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 8 Mayıs Perşembe günü Ankara'da hava durumu nasıl? Ankara'da yarın yağmur var mı? İşte, detaylar…

YARIN ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Yarın, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Ankara'da hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık ise 13°C civarında seyredecek. Güncel verilere göre yağış beklenmiyor, ancak sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir.

Gündüz sıcaklığı: 27°C

Gece sıcaklığı: 13°C

Hava durumu: Parçalı bulutlu

Nem oranı: %68

Rüzgar: 15 km/s hızında

ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

HAVA DURUMU ANKARA