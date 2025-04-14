ANKARA HAVA DURUMU | 15 Nisan Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara günlük hava durumu tahmini Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre açıklandı. Başkentliler, gün içinde hava sıcaklığının nasıl seyredeceğini, yağış olup olmayacağını ve rüzgar durumunu öğrenmek istiyor. İşte, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bugün Ankara'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 10°C, en düşük sıcaklık ise 0°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan 10-15 km/s hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı yaklaşık %38 seviyelerinde olacak.

Hava durumu

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

15 Nisan Salı: Az bulutlu, en yüksek 17°C, en düşük 1°C.

16 Nisan Çarşamba: Açık, en yüksek 20°C, en düşük 4°C.

17 Nisan Perşembe: Açık, en yüksek 21°C, en düşük 8°C.

18 Nisan Cuma: Açık, en yüksek 24°C, en düşük 11°C.

19 Nisan Cumartesi: Orta şiddetli yağmur, en yüksek 24°C, en düşük 14°C.

Ankara hava durumu