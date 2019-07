ANKARA EMEKLİ ALBAY, BELARUSLU DİPLOMATI SİLAHLA YARALAYIP, İNTİHAR ETTİ

EMEKLİ ALBAY, BELARUSLU DİPLOMATI SİLAHLA YARALAYIP, İNTİHAR ETTİ -

ANKARA'da, emekli albay Mehmet Fevzi Bayram, dün akşam komşusu Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev'u, tabanca ile ağır yaraladıktan sonra, aynı silahla yaşamına son verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Diplomat arkadaşımız hastaneye getiriliyor. Burada ameliyatı son derece başarılı geçti. Şu anda yoğun bakım ünitesinde, yarından itibaren de odasında tutulacak. Tabii ki her ameliyat risklidir; ama doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre yarın odasına çıkabilecek durumda" dedi. Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespitlere ve tahminlere göre olayın siyasi bir boyutu yok" diye konuştu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi'nde emekli albay ve diplomatın oturduğu apartmanda meydana geldi. Emekli albay Mehmet Fevzi Bayram, iddiaya göre apartmanda karşılaştığı Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Elexander Poganshev ile tartıştı. Bayram, daha sonra- tabanca ile Poganshev'e 2 el ateş etti. Poganshev, ağır yaralandı. Komşuların haber vermesiyle gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Belaruslu diplomatı, ambulansla Güven Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan diplomat, ameliyata alındı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından apartmanda kızkardeşi ile oturduğu evine giden emekli albay Bayram ise polis ekipleri geldiği sırada aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Bayram'ın kızkardeşinin de Belarus Büyükelçiliği'nde çalıştığı öğrenildi. Bayram'ın, kızkardeşine tacizde bulunduğu iddiası ile Belaruslu dipolmata saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

ÇAVUŞOĞLU: BELARUSLU DİPLOMATIN SAĞLIĞI İYİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alecander Poganshev'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Çavuşoğlu, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Emekli albayın Poganshev'i vurduktan sonra intihar ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Diplomat arkadaşımız hastaneye getiriliyor. Burada ameliyatı son derece başarılı geçti. Şu anda yoğun bakım ünitesinde, yarından itibaren de odasında tutulacak. Tabii ki her ameliyat risklidir; ama doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre yarın odasına çıkabilecek durumda" ifadelerini kullandı.

'HERHANGİ SİYASİ BİR GELİŞME DEĞİLDİR'

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci bizzat takip ettiğini de belirterek, "Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey telefon açtı, bilgi verdim, yakından ilgilendiğimizi de söyledim. Belaruslu diplomatın sağlığı iyi ve inşallah yarın daha da iyi olacak. Soruşturma devam ediyor; ama İçişleri Bakanımızın ve arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre adi bir suç, yani bir kavga sonucunda meydana gelen bir olaydır. Herhangi siyasi bir gelişme değildir; ama İçişleri Bakanlığımız soruşturma sonucunda detaylı bilgilendirmeyi yapacaktır. Önemli olan şu anda diplomatın sağlık durumunun iyi olması" diye konuştu.

VALİ: MÜNAKAŞA SONUCUNDA YARALIYOR

Ankara Valisi Vasip Şahin, hastanede Belaruslu diplomatın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Şahin, olayın saat 20.00 sıralarında meydana geldiğini belirterek, "Çankaya Yıldızevler Mahallesi'nde aynı apartmanda oturan, kızkardeşinin yanında bulunan Albay rütbesindeki bir askerimiz, yine komşusu olan Belarus Büşükleçiliği'nde müsteşar diploatı bir şekilde bir münakaşa sonucunda silahla yaralıyor. Yaralı derhal hastaneye getirildi. Şu an ameliyata alındı, müdahaleler yapıldı. Arkadaşlar durumuyla yakından ilgileniyor. İnşallah sağ salim tekrar aramıza döner. Olayın faili olan albay emeklisi asker, aynı silahla tekrar aynı apartmanda kızkardeşine ait evde intihar etti" dedi.

'SİYASİ BİR BOYUTU YOK'

Konunun tüm detaylarıyla incelendiğini belirten Vali Şahin, "Arkadaşlarımız tüm boyutlarıyla konuyu araştırıyor. İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespitlere ve tahminlere göre olayın siyasi bir boyutu yok; ama dediğim gibi bütün boyutlarıyla konuyu araştırıyor arkadaşlar. Diplomat şuan ameliyatta, doktorlarımız ameliyattan çıkmadığı için bize bir şey diyemiyor. Ümit edyorum ciddi bir konu olmasın" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da hastanede diplomatın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

CENAZE, ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, silahla yaşamına son veren emekli albay Mehmet Fevzi Bayram'ın evinde inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yapılan inceleme sırasında eve gelen Bayram'ın yakınları gözyaşı döktü. Bayram'ın cesedi, Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışması tamamlandıktan sonra ambulansla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA