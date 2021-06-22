(ANKARA)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Bissau'nun Ankara Büyükelçiliği'nin açılış törenine katıldı

(ANKARA)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Bissau'nun Ankara Büyükelçiliği'nin açılış törenine katıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Afrika bizim için gerçek dostlarımızın olduğu bir kıtadır" -" Türkiye'nin Afrika'daki en büyük avantajı Türkiye'nin Afrika'ya bir sömürgeci ülke olarak...

(ANKARA)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Bissau'nun Ankara Büyükelçiliği'nin açılış törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Afrika bizim için gerçek dostlarımızın olduğu bir kıtadır"

-" Türkiye'nin Afrika'daki en büyük avantajı Türkiye'nin Afrika'ya bir sömürgeci ülke olarak değil Afrika'yı eşit ülke olarak görmesidir"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Afrika bizim için gerçek dostlarımızın olduğu bir kıtadır. Bizler için Afrika deyince güler yüz, dostluk ve samimiyet akla gelir" dedi.

Gine Bissau Ankara Büyükelçiliği'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Tören öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, açılış töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bugün burada açacağımız Gine Bissau'nun Ankara Büyükelçiliği ikili ilişkilerimizi büyük kakılar sağlayacaktır. Aslında her şey 2019'da başladı. Gine Bissasu Afrika'dan bir ülke. Tüm Afrika'ya önem veriyoruz ama Gine Bissau ile ilişkilerimizin bu kadar hızlı gelişeceğini ben de tahmin etmiyordum dürüst olmak gerekirse. Kardeşim Suzi Barbosa Bakan seçildikten sonra kendisini aradım ve New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında görüşme konusunda teyitleştik. Orada 20 dakikalık kısa bir görüşme yaptık. O 20 dakikada ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimizi konuştuk. O konuştuklarımızın hepsini hatta daha fazlasını uygulamaya koyduk" diye konuştu.

"Kararlılık var, azim var ve yol haritamız var"

Yakın zamanda Gine Bissau'da da Türkiye'nin büyükelçiliğinin açılacağını bildiren Bakan Çavuşoğlu, "Gine Bissau, Zimbabve ve tüm Afrika ülkeleriyle kıtayla ilişkilerimizi geliştirmek için gerek Afrika'da gerekse Türkiye'de kararlılık var, azim var ve yol haritamız var" şeklinde konuştu.

"Afrika bizim için gerçek dostlarımızın olduğu bir kıtadır"

Türkiye Afrika Birliği Ortaklık Zirvesi'ni Eylül ayında gerçekleştirmek istediklerini belirten Çavuşoğlu, Afrika Birliği'nden tarih konusunda dönüş beklediklerini aktardı.

"Afrika gelecek için ümit ve fırsatların kıtasıdır" diyen Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"O nedenle Antalya Diplomasi Forumu'nda Afrika'yı öne çıkarmak istedik. Aynı zamanda Afrika bizim için gerçek dostlarımızın olduğu bir kıtadır. Bizler için Afrika deyince güler yüz, dostluk ve samimiyet akla gelir. Türkiye olarak elbette birçok alandaki tecrübelerimizi Afrika ülkeleriyle paylaşıyoruz, paylaşacağız. Türkiye'nin birçok alanda avantajları var ama bana göre Türkiye'nin Afrika'daki en büyük avantajı Türkiye'nin Afrika'ya bir sömürgeci ülke olarak değil Afrika'yı eşit ülke olarak görmesidir."

Gine Dışişleri Bakanı Suzi Barbosa ise Türkiye'nin kendisi için yabancı bir yer olmadığını, bu ziyaretin 5'inci ziyareti olduğunu belirterek, misafirperverlik için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle büyükelçiliğin açılışı gerçekleştirildi. Törene Gine Bissau Ankara Büyükelçisi Malam Mane de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli