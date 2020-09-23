Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı

Ankara'daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimi olayının güvenlik kamerası kaydından elde edilen fotoğraf kareleri ortaya çıktı.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili şüphelilerin kapıyı zorladıkları anlara ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda şüphelilerin sağlık çalışanlarıyla tartıştıkları ve kapıyı yumrukladıkları görüldü.

Ayrıca hastanedeki olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarından alınan fotoğraflarda Fırat Ö. ve Ahmet Ö'nün hastaneye getirilişleri, ardından da Ahmet Ö'nün eşinin girişteki bilgisayarı devirmesi yer aldı.

BAŞSAVCILIK 4 SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında kimlik tespiti yapılan şüphelilerden 5'i gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi. Savcı, şüphelilerden Soykan K. ve Muhammet Devran Ö.'yü "görevini yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanma, diğer şüpheliler Yasin Ö., Mehmet Sadık Ö. ve suça sürüklenen çocuk Berat O.'nun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk etti.

"CAMA YUMRUK ATTIM, KİMSEYE ŞİDDET UYGULAMADIM"

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Soykan K'nın, savcılıktaki ifadesinde "Ölüm haberini alınca cama yumruk attım. Sağlık çalışanlarına yönelik bir eylemim olmadı. Kimseye şiddet uygulamadım" dediği öğrenildi. Muhammet Devran Ö'nün ise, "Ölen kişi halamın oğlu. Öldüğü bilgisi gelince akrabalarla birlikte hastaneye gittik. Herhangi bir taşkınlık yapmadım" dediği belirtildi. Diğer şüphelilerin de ifadelerinde sağlık çalışanları ve hastaneye yönelik bir eylemlerinin olmadığını söyledikleri belirtildi.

GÖRÜNTÜLERDE ÖLÜM HABERİ SONRASI YOĞUN BAKIMIN KARIŞTIĞI GÖRÜLÜYOR

Öte yandan, hastanenin güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda, silahlı kavga nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Ö. ile yaralı Fırat Ö.'nün hastaneye getiriliş anları görülüyor. Olaydan haberdar olarak hastaneye gelen yakınlarının yoğun bakım ünitesinin önünde bekleyişleri görüldü. Ahmet Ö.'nün ölüm haberinin alınmasının ardından aile yakınlarından bazılarının yoğun bakım ünitesinin cam ve kapısına vurma anları fotoğraf karelerine yansıdı. Olaya müdahale eden polis ekiplerinin, sağlık çalışanlarını olay yerinden tahliye ettiği de görüldü.

İşte kare kare saldırıya ilişkin görüntüler:

Kaynak: İhlas Haber Ajansı