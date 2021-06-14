Ankara'da rüzgar ve sağanak etkili oldu; araçlar yolda kaldı, evleri su bastı (2)
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Ankara'da rüzgar ve sağanak etkili oldu; araçlar yolda kaldı, evleri su bastı (2)

Ankara'da rüzgar ve sağanak etkili oldu; araçlar yolda kaldı, evleri su bastı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAPIYI SANDAL YAPTIBaşkent'te sağanak yağış en çok Yenimahalle ilçesinde yan yana bulunan İvedik ve Ostim sanayi sitelerini etkiledi.

KAPIYI SANDAL YAPTI

Başkent'te sağanak yağış en çok Yenimahalle ilçesinde yan yana bulunan İvedik ve Ostim sanayi sitelerini etkiledi. Sağanak nedeniyle bölgede göletler oluştu. Suyla kaplanan bölgede çok sayıda araç mahsur kaldı. Sürücüler suya gömülen araçlarını ve içindeki eşyalarını kurtarabilmek için çaba harcadı. Bir kişi, büyük bölümü suya gömülen kamyonete yüzerek ulaştı. Bir kişinin de hurda kapıyı sandal gibi kullanarak, suya gömülen araçların arasında ilerleyip, kendi aracına ulaşmaya çalışması ilginç görüntü oluşturdu. Bölgedeki bir iş merkezini de su bastı. 

 


Ankara'da rüzgar ve sağanak etkili oldu; araçlar yolda kaldı, evleri su bastı (2)
Ankara'da rüzgar ve sağanak etkili oldu; araçlar yolda kaldı, evleri su bastı (2)
Ankara'da rüzgar ve sağanak etkili oldu; araçlar yolda kaldı, evleri su bastı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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