Ankara'da patlama mı oldu? Ankara patlaması neden oldu?

ANKARA (Haberler.com) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı apartmanda yanlış döşendiği iddia edilen LPG sistemi patladı. Olay yerinden açıklama yapan Ankara Valisi Şahin, patlama nedeniyle hastaneye kaldırılan baba ve kızının hayatını kaybettiğini, yaralıların sayısının da 4 olduğunu bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

BİNADA LPG SİSTEMİ KULLANILIYORMUŞ

Binada doğal gaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BAKAN KOCA, İLK ACI HABERİ VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddiyetini koruyor. Başımız sağ olsun." dedi.

VALİ ŞAHİN: CAN KAYBI 2 OLDU

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Ankara Valisi Vasip Şahin, gazetecilere açıklama yaptı. Şahin, "Ümidimiz enkaz altında kimsenin olmadığı şeklinde ama yine de bütün ihtimalleri değerlendirerek arkadaşlarımız incelemelerini devam ettiriyorlar. Yaralılarımızdan maalesef Iraklı Türkmen ailede babayla küçük çocuğunun vefat ettiği bilgisi geldi. Şu anda 4 yaralımız, 2 vefatımız var maalesef." diye konuştu.

AFGAN AİLE, MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ İÇİN GÖÇÜK ALTINDA KALMAKTAN KURTULMUŞ

Binada iki Türk vatandaşı, Iraklı Türkmen aile ile bir de Afgan ailenin yaşadığını, Afgan ailenin bir başka komşusuna misafirliğe gittiği için patlama esnasında evde olmadıklarını aktaran Şahin, yaralı sayısı ile binada oturan kişi sayısının örtüşmesi nedeniyle enkazda başka birilerinin olmadığını umduklarını ama tüm ihtimaller değerlendirilerek arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

AFAD: DOĞAL GAZ PATLAMASI MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada patlamanın doğal gaz nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası 6 vatandaşımız yaralanmış olup hastaneye sevk edilmişlerdir. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara'da 3 katlı binada yaşanan ve 2 kişinin öldüğü 3'ü ağır 4 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

MANSUR YAVAŞ: EKİPLERİMİZ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ÇALIŞIYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Keçiören ilçemizde bir binada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ankara İtfaiyesi ekiplerimiz bölgedeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sosyal hizmetler ekiplerimiz de mağdur vatandaşlarımıza yardım için bölgede çalışıyor." dedi.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI: 60 YILLIK BİNA

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 6 vatandaşın yaralandığı ve birinin durumunun ağır olduğu bilgisini verdi. Başkan Altınok, "Bu kadar bir hasar olmaz. Doğal Gaz patlaması gibi gözüküyor. Bir kat olduğu gibi çökmüş durumda, altı yaralımız var ikisi çocuk. İnşallah hayati tehlikesi olan, ölen olmaz. Binanın dörtte biri göçmüş durumda. Arama ve tarama çalışmaları yapılıyor. 60 yıllık bir bina, kentsel dönüşüm kapsamında yer alan bir bölgede yer alıyor. Zemin artı iki kattan oluşuyor. Deprem olmuş gibi çökmüş durumda" dedi.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet