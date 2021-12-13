Bangladeş'in kurucusu Bangabandhu'nun büstü açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bangladeş'in kurucusu Bangabandhu'nun büstü açıldı

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Bangladeş'in kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın büstü, doğumunun 100. yılında Ankara'da açıldı.

ANKARA (AA) - Bangladeş'in kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın büstü, doğumunun 100. yılında Ankara'da açıldı.

Çayyolu semtindeki Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı'ndaki açılışa Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Kalam Abul Momen, Ankara Valisi Vasip Şahin, Kuzey Dakka Belediye Başkanı Atikur Rahman ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Büst açılışında konuşan Momen, 2021'in Bangladeş'in kuruluşunun 50. yılı, Bangabandhu'nun ise 100. doğum günü olduğunu belirterek, bağımsızlık sürecinde Bangladeş'e destek veren ülkelere teşekkür etti.

Bangabandhu'nun baskı ve ayrımcılığa karşı sesini yükselten en büyük Bangladeşli olduğunu dile getiren Momen, Bangabandhu'nun "Herkesle dost, hiç kimseye düşman" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Momen, Bangabandhu'nun Atatürk'ün cesaret ve liderliğinden ilham aldığını da belirterek, "Bangabandhu tüm hayatı boyunca özgürlük için çalıştı ve çabaladı. Ankara'da onun adını taşıyan cadde, Bangladeş'te de Atatürk adını taşıyan cadde sadece karşılıklı sevgi ve saygıyı değil iki ülke halkının birbirine yakınlığını da gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin de Bangabandhu'nun Atatürk'ün antiemperyalist fikirlerinden etkilendiğine, Türk halkının ise Bangabandhu'yu yüzyılın önemli liderlerinden biri olarak gördüğüne vurgu yaptı.

Kuzey Dakka Belediye Başkanı İslam da Bangladeş'in başkenti Dakka'da Atatürk'ün adını taşıyan bir cadde bulunduğunu, adını taşıyan bir park ile Atatürk büstü açılışının da yapılacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı girişindeki büst, Momen, Şahin ve diğer davetlilerin katılımıyla açıldı.

Bangladeş'in kurucusu Bangabandhu'nun büstü açıldı

Bangladeş'in kurucusu Bangabandhu'nun büstü açıldı

Bangladeş'in kurucusu Bangabandhu'nun büstü açıldı

Bangladeş'in kurucusu Bangabandhu'nun büstü açıldı

Bangladeş'in kurucusu Bangabandhu'nun büstü açıldı

Bangladeş'in kurucusu Bangabandhu'nun büstü açıldı

Bangladeş'in kurucusu Bangabandhu'nun büstü açıldı

Bangladeş'in kurucusu Bangabandhu'nun büstü açıldı

Yalnızca İstanbul ve Ankara değil! Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

Yalnızca İstanbul ve Ankara değil! Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

 CHP'li Özgür Özel'den bomba Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı: Atatürk görseydi işte benim adayım derdi

CHP'li Özgür Özel'den bomba Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı: Atatürk görseydi işte benim adayım derdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yere atıp hakarette bulunduğu belirtilen kişi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yere atıp hakarette bulunduğu belirtilen kişi tutuklandı

AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title