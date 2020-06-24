ANKARA CHP'li Kaya: YKS'yi daha uygun bir tarihe erteleyin
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ANKARA CHP'li Kaya: YKS'yi daha uygun bir tarihe erteleyin

CHP'li Kaya: YKS'yi daha uygun bir tarihe erteleyinCHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin, "Yeterli tedbirler alınamıyorsa, gençlerimizin can güvenliği sağlanamayacaksa gelin bu ısrarınızdan vazgeçin.

24.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:23

CHP'li Kaya: YKS'yi daha uygun bir tarihe erteleyin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin, "Yeterli tedbirler alınamıyorsa, gençlerimizin can güvenliği sağlanamayacaksa gelin bu ısrarınızdan vazgeçin. YKS'yi daha uygun bir tarihe erteleyin" dedi.

CHP'li Kaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, çocukların ve gençlerin uzun yıllar, büyük emeklerle hazırlandıkları sınavlara koronavirüs gölgesi düştüğünü bildirdi. Sınavın doğal stresine, koronavirüs korkusunun da eklendiğini kaydeden Kaya, "Sınavların ileri tarihe ertelenme talepleri karşılık bulmadı ve sınavları sırayla yapmaya başladılar. 14 Haziran'da yapılan Milli Savunma Üniversitesi sınavı ve 20 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi sınavında resmi makamların açıklamalarının aksine, yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmadığını gördük. Sosyal mesafe kurallarının yerle yeksan olduğunu endişeyle izledik. Sınav öncesi, sınav süreci ve sınav sonrası yaşananlar herkesi korkuttu" dedi.

'BELEDİYELERİMİZ HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIR'

LGS öncesi, öğrenci ve velilerin okul önlerinde sosyal mesafe kurallarına uymadan toplanmalarına izin verildiğini savunan Kaya, "Milli Savunma Sınavı ve LGS'de yaşanan güvenlik sorunlarının YKS'de de yaşanmaması için ilave tedbirler alınmış mıdır? Kovid-19 tanısı konan ya da durumundan şüphelenilen öğrenci ve görevlilere ilişkin ne gibi tedbirler alınmıştır? Sevgili öğretmenlerim, bu zorlu süreçte öğrencilerinize sahip çıkın, onları yalnız bırakmayın. Belediyelerimiz okullarımıza her türlü desteği vermeye hazır. ÖSYM ve tüm yetkilileri daha önce de uyardık, şimdi de uyarıyoruz. Sınav günü okullarımızın hepsinde ateş ölçer bulundurulmalıdır. Yeterli tedbirler alınamıyorsa, gençlerimizin can güvenliği sağlanamayacaksa gelin bu ısrarınızdan vazgeçin, YKS'yi daha uygun bir tarihe erteleyin" ifadelerini kullandı.

ANKARA CHP'li Kaya: YKS'yi daha uygun bir tarihe erteleyin

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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