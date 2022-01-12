Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy'un görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Tekerlekli sandalyeyle yağmur altında gittiği Anıtkabir'de bir askerin şemsiyeyle Bülent Ersoy'a eşlik etmesi tepki topladı.
Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy, görüntüsüyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.
SAYGI DURUŞU İÇİN AYAĞA KALKTI
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy, saygı duruşu için ayağa kalktığı görülüyor.
ASKER ŞEMSİYE TUTTU
Yağmurlu havada yapılan ziyarette yanındakilerle birlikte bir askerin de Bülent Ersoy'a şemsiye tuttuğu görülüyor. Bu durum ise sosyal medyada tepki topladı.
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