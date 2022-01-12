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Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy'un görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu

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Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Tekerlekli sandalyeyle yağmur altında gittiği Anıtkabir'de bir askerin şemsiyeyle Bülent Ersoy'a eşlik etmesi tepki topladı.

Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy, görüntüsüyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

SAYGI DURUŞU İÇİN AYAĞA KALKTI

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy, saygı duruşu için ayağa kalktığı görülüyor.

ASKER ŞEMSİYE TUTTU

Yağmurlu havada yapılan ziyarette yanındakilerle birlikte bir askerin de Bülent Ersoy'a şemsiye tuttuğu görülüyor. Bu durum ise sosyal medyada tepki topladı.

Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy'un görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu

Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy'un görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu

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