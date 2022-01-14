Anıtkabir'deki görüntülerinden dolayı tepki çeken Bülent Ersoy ilk kez konuştu: Benim böyle bir talebim olmadı - Haberler Magazin
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Anıtkabir'deki görüntülerinden dolayı tepki çeken Bülent Ersoy ilk kez konuştu: Benim böyle bir talebim olmadı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy'a bir askerin şemsiye tuttuğu görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken Anıtkabir Komutanı'nın da görev yerinin değiştirildiği ileri sürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Ersoy, "Benim böyle bir talebim olmadı. Garip asker çocuğun sürülmesi doğru şeyler mi?" dedi.

Tekerlekli sandalye üzerinde Anıtkabir'e giden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a bir subayın şemsiye tuttuğu görüntü, büyük tepki çekti. Bu görüntülerin ardından Milli Savunma Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlatırken Anıtkabir Komutanı'nın da görev yerinin değiştirildiği ileri sürüldü. İddiaların odağındaki Bülent Ersoy da konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Bülent Ersoy'a yağmur altında gittiği Anıtkabir'de, üniformalı bir asker şemsiyeyle eşlik etti. Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

Odatv'nin haberine göre; Anıtkabir Komutanı Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert görevinden alındı. Albay Hakan Osman Sert, Anıtkabir Komutanlığı'ndan alınarak Hakkâri Yüksekova'ya görevlendirildi. Sert'in çevresine üzgün olduğunu söylediği, tayin yapıldıktan sonra emekliye ayrılmayı düşündüğünü söylediği belirtildi.

Anıtkabir'deki görüntülerinden dolayı tepki çeken Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Benim böyle bir talebim olmadı

Erol Köse'ye özel açıklama yapan Bülent Ersoy, "Sadece ve sadece ataya duamı ettim. Mozalesinin başında saygı duruşunda bulundum. Kimse bana şemsiye versin, sandalye versin demedim. Sandalyeyi zaten kendim götürdüm. Komutanın ve garip asker çocuğun sürülmesi doğru şeyler mi? Şemsiye tutulmasına gerek de yoktu. Ben oraya gittiysem yağmur da olsa sel de olsa kar da yağsa ki yağıyordu zaten. Saygı duruşunda dururken şapkamı çıkardım. Adamdan böyle bir talebim olmadı zaten. Çünkü başımda şapkam vardı. Şapkam çıktığı zaman da yanımda ve arkamda görevli yoktu. Bir ara demek ki tutmuş. Bunda benim ne gibi dahlim olabilir. Ben istemesem görmesem de şemsiye tutmuşlar. Ne olacak ne var bunda?" dedi.

Anıtkabir'deki görüntülerinden dolayı tepki çeken Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Benim böyle bir talebim olmadı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Anıtkabir'de subayın Bülent Ersoy'a şemsiye tutmasına herkes tepki gösterdi, Gülben Ergen çılgına döndü

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