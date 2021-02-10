Anayasa değişikliği nasıl yapılır? Sivil anayasa nedir? Yeni anayasa maddeleri nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihtiyaç olduğunu söylediği olası yeni anayasanın TBMM'de yasalaşması için gerekli üçte iki çoğunluğa sahip olmayan Cumhur İttifakı'nın ya muhalefet partileriyle uzlaşması ya da halk oylamasına gitmesi gündeme gelecek gibi görünüyor. Peki,Anayasa değişikliği nasıl yapılır? Sivil anayasa nedir? Yeni anayasa maddeleri nedir?

TBMM'de anayasa değişikliği yapılabilmesi için üçte iki çoğunluk oyu gerekiyor. TBMM 600 milletvekilinden oluşuyor, şu anki mevcut durumda ise 584 milletvekili bulunuyor. Anayasa değişikliği içinse "üye tam sayısının üçte iki çoğunluk gerektiği" şartı bulunduğu normal koşullarda 400 milletvekili oyu gerekiyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 175. Madde. Anayasanın Değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma. (Değişik: 17.5.1987-3361/3 md.)

Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabidir.

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis geri gönderilen Kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir.

Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanır.

Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. Halkoylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazetede yayımlanır.

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu Kanunun halkoylamasına sunulması halinde, Anayasanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar.

Halkoylamasına, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahalli genel seçimlere iştiraki temin için, kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir alınır.

YENİ ANAYASA NEDİR?

Reform paketi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Anayasa paketinin de duyurusunu yaptı. "Belki de Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir." diyen Erdoğan, vatandaşta merak uyandırdı. Bu konu hakkında Cumhurbaşkanı: "Ne kadar değiştirirsek değiştirelim Anayasa ruhuna derc edilen darbe ve vesayetin izini silmek mümkün olmuyor. Daha önce de yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Meclis'te sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilcileri ile başlatılan çalışmalar CHP'nin süreci tıkaması ile maalesef neticeye ulaşamamıştır.

Türkiye'nin yeni bir anayasayı çalışmasının vakti gelmiştir. Öyle terör örgütüyle iltisakların gölgesinde yürütülebilecek bir iş değildir. Milletin göz önünde ve onun temsilcilerin tamamın katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin mutlaka milletin takdirine sunulması gerekmektedir. Önümüzdeki yeni dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz." ifadelerinde bulundu.