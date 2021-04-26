Anaokulu ve kreşler kapandı mı? Anaokulları kapandı mı, açık mı? Kreşler kapandı mı, açık mı?

26 Nisan Kabine Toplantısı kararları yavaş yavaş açıklanıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de Anaokulu ve kreşler kapandı mı? Anaokulları ve kreşler açık mı olacak kapalı mı? sorusu oldu. Peki, anaokulları kapalı mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında anaokullarında ve kreşlerde kapanma olacak mı?