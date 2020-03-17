Anaokulu öğrencisinden Kovid-19'a karşı videolu mesaj Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hayata geçirilen "Şuhut Kendin Yap Atölyesi" projesi kapsamında stüdyoya giren anaokulu öğrencisi Ayşe Naz Keskin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı videolu mesaj verdi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hayata geçirilen "Şuhut Kendin Yap Atölyesi" projesi kapsamında stüdyoya giren anaokulu öğrencisi Ayşe Naz Keskin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı videolu mesaj verdi.

Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği, Şuhut Belediyesi ve Kanal 3 televizyonu iş birliğiyle Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Şuhut Kendin Yap Atölyesi" projesi kapsamında öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkması hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçeye kazandırılan "Şuhut Kendin Yap Atölyesi"nde, gençlerin teknolojik gelişime ve çağa ayak uydurması adına çalışmaların hayata geçirildiğini belirterek, bu alanda öncelikle 3D tasarım, robotik kodlama ve sosyal girişimcilik çalışmalarının ön plana çıkarıldığını kaydetti.

Burada sosyal sorumluluk çalışmalarına da yer verildiğini aktaran Kaya, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün fedakar öğretmenlerince burada çalışmalar devam ediyor. Biz de başta Kovid-19'a karşı sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek için burada güzel bir çalışma yaptık. Karşılığı da güzel oldu. İnşallah tüm toplumumuza ve insanlığa faydalı bir hizmete vesile olur." değerlendirmesinde bulundu.

Okulun sınıf öğretmeni Mehmet Keskin ise dijital sanatlar istasyonunda ilgili öğrencilerin stüdyoda yeteneklerini geliştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Kayıtlar alıyoruz. Programlar yapıyoruz. Gündeme dair günlük programlar yapmaya çalışıyoruz. Bunları sosyal medyada paylaşmaya çalışıyoruz. Öğrenciler için faydalı ve toplum için faydalı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. En son yaptığımız çalışmada ise Kovid-19 ile ilgili Sağlık Bakanımızın açıkladığı 14 madde kuralını işledik. Güzel oldu. Önümüzdeki günlerde değişik çalışmalarımız olacak. Bu, öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkmasında güzel bir fırsat."

Proje koordinatörü Süleyman Dönmez de atölyede özellikle dijital sanat ve medya istasyonuna önem verdiklerini vurguladı.

Dönmez, "Bu istasyonda çocukların özgüveninin gelişmesi ve günlük önemli konulara değinmek için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde, ders videolarının yanı sıra çocukların oluşturduğu programlar ve söyleşiler çekilecek ve bunlara ulusal basında yer verilecek. Bu programlar, 'Şuhut Kendin Yap Atölyesi' sosyal medya hesaplarından halkın beğenisine sunulacak." açıklamasında bulundu.

Anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Ayşe Naz Keskin ise stüdyoda haber sunduklarını ve son olarak Kovid-19 ile ilgili video çektiklerini belirtti. Keskin, videoda Kovid-19 ile tüm dünyanın mücadele ettiğini belirterek, bu konuda alınacak önlemlerin önemine dikkati çekti.

Video da Sağlık Bakanlığınca açıklanan 14 kuralı yineleyen Keskin, "Ülke olarak çok ciddi bir sınavdan geçiyoruz. Eğer önlemlerimizi alırsak Sağlık Bakanımızın da dediği gibi Kovid-19 bizden korksun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA