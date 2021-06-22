Anadolu'yu karış karış gezen ünlü şef Ömür Akkor, 'Türkiye'nin Gastronomi Atlası'nı hazırladı
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Anadolu'yu karış karış gezen ünlü şef Ömür Akkor, 'Türkiye'nin Gastronomi Atlası'nı hazırladı

Anadolu'yu karış karış gezen ünlü şef Ömür Akkor, 'Türkiye'nin Gastronomi Atlası'nı hazırladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ünlü şef Ömür Akkor'un çizim ve notlarıyla 'Türkiye'nin Gastronomi Atlası'-25 yılda 350 kilometre yol yaptı;

-Ünlü şef Ömür Akkor'un çizim ve notlarıyla 'Türkiye'nin Gastronomi Atlası'

-25 yılda 350 kilometre yol yaptı; 'Türkiye'nin Gastronomi Atlası'nı hazırladı

Berna YILMAZ – Güven USTA/ – Şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor'un Türkiye'yi karış karış gezdiği 25 yılda oluşan gezi rotalarını ve lezzet noktalarını harita ve çizimleriyle anlattığı "Türkiye Gastronomi Atlası" Ketebe Yayınları'ndan seyahat severlerin beğenisine sunuldu.

Ünlü Şef Ömür Akkor'un kendi çizim, not ve haritalarından oluşan "Türkiye Gastronomi Atlası" bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesini ve bütün şehirlerini karış karış gezen Akkor'un kendi keşfiyle ortaya çıkardığı lezzet noktaları ve gezi rotaları, seyahat severlerin beğenisine sunuldu. Ketebe Yayınları yönetim ve editör kadrosunun da katıldığı toplantıda Akkor, Türkiye Gastronomi Atlası'nda da yer verdiği ve Anadolu'nun en eski lezzetlerinden biri olan kavut unundan çeşitli tarifler hazırladı.

Seyahatseverleri ve yeni lezzet duraklarını keşfetmek isteyen lezzet tutkunlarını eşsiz bir yolculuğa çıkaracak kitaba ek olarak, yedi bölgenin ayrı ayrı haritaları da okuyucuya sunuluyor. Seyahate çıkacakların kolaylıkla yanlarına alabilecekleri haritalar Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü gözler önüne seriyor.

25 YILLIK TECRÜBEMİ BU KİTAPTA TOPLADIM

Ömür Akkor, seyahat ettiği yerler ve keşfettiği lezzetlerden oluşan gastronomi haritasının çıkış hikayesini şöyle anlattı:

"Yaklaşık 25 yıldır Anadolu'yu geziyorum. Şehirleri tamamladım ama ilçe ilçe, köy köy geziyorum. Son 15 yıldır, işimi kolaylaştırmak adına haritalar çiziyorum. Bunu sosyal medya hesabımda da paylaşıyordum ve insanlar, 'Bunu bizimle de paylaş, bunları da ekle' derken bir anda iş daha profesyonel bir boyut kazandı. Sonra kendime; düzenli bir harita çizerek neyi nerede yemeli, hangi markete gidilmeli, hangi gün pazar kuruluyor ve hangisine gidilmeli diye bir çizelge hazırladım. Her şehrin, her bölgenin birbirinden farklı gastronomik haritalarını oluşturdum. Bu yıl da seyahatlerimin 25'inci yılıydı ve 28'inci kitap olarak 'Türkiye'nin Gastronomi Atlası'nı çıkarmak nasip nasip oldu. Anadolu'da yaklaşık 350 kilometrelik yol yaptım. 350 kilometrelik yolu bu kitapta topladım. Pandemi nedeniyle uzun zamandır evlerimizdeydik, şimdilerde hafif hafif dışarı çıkmaya başladık. Sanki Türkiye'yi çok gezmek istiyor gibiyiz. Tam da zamanında okuyucuya sunmuş oldum."

"EGE'DEKİ PİDELER ÇOK GÜZEL"

Türkiye'de henüz bilinmeyen birçok yöreye ait yemek ve hikaye olduğunu dile getiren Akkor, "Trakya köftecilerini biliyoruz ama çok gitmiyoruz. Türkiye'nin en güzel köfteleri, Trakya'da sanki. Mesela kendinize 3 gün ayırıp, o köftecileri gezebiliriz. Karadenizlileri kızdırmak istemem ama ben Ege'deki pideleri daha çok seviyorum. Kitabın içinde Ege pidecileri var. O rotayı, 2 günde çok rahat bir şekilde bitirebilirsiniz. Aileler, çocuklarla çıkıp hem Türk damat tadını yaşatmak hem de Ege'nin doğasında çok güzel bir seyahat yapabilirler" diye konuştu.

Akkor, yıllardır kıyaslanan Gaziantep ve Şanlıurfa lahmacunu ile ilgili ise şu yorumu yaptı:

"Ben Gaziantep lahmacununu da Şanlıurfa lahmacununu da çok seviyorum. Aslında Gaziantepliyim ama sanırım soğanlı lahmacunu daha çok seviyorum. Antepliler kızmak umarım."

ANADOLU'NUN EN ESKİ LEZZETLERİNDEN BİRİ: HORİS

Anadolu'nun en eski lezzetlerinden biri olan kavut unu ile ilgili bilgi veren Akkor, "Kavut unut, Türklerin en eski geleneksel lezzetlerinden biri. Bu unun içinde arpa, buğday, susam, çekirdek var. Hepsi bir elekten geçirilip, taş değirmende un haline getiriliyor. Bu unu savaşa giderken, seyahat ederken yanlarında taşımışlar. Çünkü bu unu kavurup su ekledikten sonra çorba diye içmişler. Bazen de tereyağı kavurup, unu eklemişler. Kimileri de tereyağı ve unu kavurduktan sonra tatlandırıyor. Ancak tatlandırma, her yöreye göre değişiyor. Ama dediğim gibi, bu bir seyahat geleneği. Orta Asya'da Türkler, eskiden, seyahate çıkarken unu yanına alıyordu. Sonra Anadolu'ya geldiklerinde daha da lezzetli bir hale geldi. Artık kavut unu, Van bölgesine coğrafi olarak işaretli" diyerek kavut unundan yapılan Horis'in de tarifini paylaştı.


Anadolu'yu karış karış gezen ünlü şef Ömür Akkor, 'Türkiye'nin Gastronomi Atlası'nı hazırladı
Anadolu'yu karış karış gezen ünlü şef Ömür Akkor, 'Türkiye'nin Gastronomi Atlası'nı hazırladı
Anadolu'yu karış karış gezen ünlü şef Ömür Akkor, 'Türkiye'nin Gastronomi Atlası'nı hazırladı
Anadolu'yu karış karış gezen ünlü şef Ömür Akkor, 'Türkiye'nin Gastronomi Atlası'nı hazırladı
Anadolu'yu karış karış gezen ünlü şef Ömür Akkor, 'Türkiye'nin Gastronomi Atlası'nı hazırladı
Anadolu'yu karış karış gezen ünlü şef Ömür Akkor, 'Türkiye'nin Gastronomi Atlası'nı hazırladı
Anadolu'yu karış karış gezen ünlü şef Ömür Akkor, 'Türkiye'nin Gastronomi Atlası'nı hazırladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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