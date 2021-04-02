Anadolu Vakfı'nın Mentorluk Programı 9. dönemine başladı.

Vakfın Türkiye'nin dört bir yanındaki bursiyerlerini çevrimiçi eğitimlerin yanı sıra konusunda uzman yönetici ve lider buluşmaları ile destekleyeceği programa katılan mentor ve mentee sayısı bu yıl 173'e yükseldi. Yeni dönemde bursiyerlere yönelik eğitim ve gelişim programı da yenilendi.

Anadolu Vakfı tarafından bursiyerlerin kişisel gelişimine katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirilen Mentorluk Programı'nın 9. dönemi başladı. 2013 yılından bu yana sürdürülen program ile topluma, evrensel değerleri dikkate alan, sağduyulu, inisiyatif alabilen, gelişime açık tarafları ile yüzleşip kişisel gelişimini önemseyen ve potansiyelini açığa çıkarabilen gençler kazandırmak amaçlanıyor. Program kapsamındaki eğitimler COVID-19 pandemisine karşı alınan önlemler doğrultusunda geçen yıldan bu yana online olarak veriliyor. 9. dönemde bursiyerler için; yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamaya, işbirliği yapma ve atılım yapacak inisiyatifleri bulma yolunda network oluşturma imkanı yaratmaya, yeni fikirleri etkin şekilde sunmayı fark etme ve güçlü yönlerini daha iyi kavrayarak gelişim ihtiyaçlarına yönelmelerini sağlamaya yönelik eğitimler düzenlenecek.

Açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada aydınlık yarınların yolunun gençlerin iyi yetişmesinden geçtiğini ifade eden Anadolu Grubu ve Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan;"Sürdürülebilir kalkınma yolunda en çok önem verdiğimiz konulardan biri olan eğitim alanında, Vakfımızın sadece burs vermenin çok ötesine giderek, farklı projeleriyle eğitim sistemini her açıdan destekler hale gelmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bugüne kadar pek çok eğitim kurumu inşa ettik. Bursiyerlerimizin bireysel gelişimini destekleyen nitelikli eğitimler ve programlar sağlıyoruz" dedi. Mentorluk Programının, eğitime her kanaldan destek sağlayan bu sistemin 8 yıldır en değerli parçalarından biri olduğunu ifade eden Özilhan sözlerine şöyle devam etti: "Bu programda, usta-çırak ilişkisi olarak adlandırdığımız nesilden nesile bilgi ve tecrübe aktarma süreci, Vakfımızın profesyonel metodolojisi ile şekilleniyor. Değerli mentorlarımızın özverileri ve katkıları, sevgili gençlerimizin azmi ve çabası sayesinde çok verimli sonuçlar elde ediyoruz. Gençlerimiz hem farkındalıklarını artırmak hem de gelişmek istedikleri alanlarda sorularına cevap bulmak için önemli bir fırsata sahip oluyorlar."

Mentor ve mentee sayısı bu yıl 173'e yükseldi

Anadolu Vakfı Mentorluk Programı ile 8 dönemde mentor ve mentee'lere yönelik 257 etkinlik düzenlendi. Toplamda 1000'e yakın mentor ve mentee'nin katılımıyla bugüne kadar toplamda 70.000 saatin üzerinde mentorluk desteği verildi. Geçtiğimiz dönemde 79 olan mentor ve mentee sayısı bu yıl gelen yoğun talep ile 173'e yükseldi. 9. dönemine online eğitim ve desteklerle başlayan Anadolu Vakfı, Türkiye'nin dört bir yanındaki bursiyerlerini çevrimiçi eğitimler ve Neoskola iş birliği ile hayata geçirilecek yeni dijital eğitimlerin yanı sıra konusunda uzman yönetici ve lider buluşmaları ile desteklemeye devam ediyor. Programda, her biri kariyer basamaklarınıbaşarı ile tırmanmış Anadolu Grubu çalışanları, dinlemeyi, anlamayı, bildiklerini yansıtmayı, değişik bakış açılarına açık olmayı, sorumluluk almayı kendi hayat serüvenleri üzerinden öğreten pek çok etkinlik ve motivasyon odaklı sosyal organizasyonlarla yıl boyunca bursiyerlerle bir araya gelecek.Anadolu Grubu'ndan 57 profesyonelin yanı sıra 22 ayrı firmadan gönüllü mentorların destek vereceği 9. dönemde bursiyerlere yönelik eğitim ve gelişim programı da yenilendi.

Bursiyer Eğitim ve Gelişim Programı ile öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

"Kendini Geliştir", "İş Hayatına Hazırlan" ve "Geleceğe Hazırlan" olarak üç ayrı modülden oluşan Bursiyer Eğitim ve Gelişim Programı ile öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak ve onları geleceğe en iyi şekilde taşımak amaçlanıyor.Programın "Kendini Geliştir" modülünde; iletişim dilinin ve şeklinin yeniden tasarlanmasına destek olunuyor. Olaylara dışarıdan bakma, motivasyon, dayanıklılık, esneklik, ikna etme, stres yönetimi, etkin iletişim becerilerini artırmaya yönelik yaklaşımlara yer veriliyor. "İşini Geliştir" modülünde; iş dünyasının öncelikleri gözetilerek değişen dünya koşullarına uyum sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesine destek olmak hedefleniyor. Problemleri çözme, farkındalık ile güçlü ilişkiler inşa ederek büyük resmi görme, sonuç odaklı olma konularına değiniliyor. "Geleceğe Hazırlan" modülünde ise öğrencilerin dijitalleşen dünyada farklı bakış açıları ile düşünebilmeleri sağlanıyor. Kariyerinde ne istediğini bilen, emin adımlarla ilerleyen iş hayatına hazır, ne ile karşılaşacağını bilen öğrencilerin aynı zamanda sürdürülebilir bakış açısı ile geleceği de düşünerek planlama yapmalarına destek olunuyor.

Kaynak: Bültenler