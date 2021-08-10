Anadolu Masal Evi'nde özel gereksinimli öğrenciler ağırlandı
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Anadolu Masal Evi'nde özel gereksinimli öğrenciler ağırlandı

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Haberler | Güncel

Anadolu Masal Evi'nde özel gereksinimli öğrenciler ağırlandı Mardin'de her gün bir okulun konuk edildiği Anadolu Masal Evi'nde bugün özel gereksinimli öğrenciler ağırlandı.

Anadolu Masal Evi'nde özel gereksinimli öğrenciler ağırlandı

MARDİN - Mardin'de her gün bir okulun konuk edildiği Anadolu Masal Evi'nde bugün özel gereksinimli öğrenciler ağırlandı.

İl milli eğitim müdürlüğünü temsilen Umut Yılmaz Han ve Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan'ın katılım sağladığı etkinlikler, Mardin Anadolu Masal Evi İl Koordinatörü Hakan Özmen'in, Masal Odası'nda masal anlatımıyla başlayarak drama odasındaki çalışma ile devam etti. Çocuklarla oynanan geleneksel oyunlar ve beceri atölyesinde öğrencilerle öğretmenler eşliğinde düzenlenen el sanatları etkinlikleri gerçekleştirildi. Çocuklar bugün sadece bir Masal Evi'nin kapısını değil geçmişin ve kültürün de kapılarını araladı.

Artuklu'da eski tarihi müzeyi Mardin Anadolu Masal Evi olarak dizayn ettiklerini söyleyen Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, "Kurulan ekiple birlikte öğrencilerimizi her gün buraya gerekli taşımalardan sonra alıp drama etkinliği ve masal evi ile buluşturuyoruz. Arkadaşlarımız, öğrencilerimizi birçok etkinlik alanında buluşturuyorlar. Drama etkinlik odası, masal evi odası ve aşağıda el beceri atölyeleri ile birlikte çocuklarımız orada yaklaşık 2-3 saati etkinliklerle dolu bir şekilde zaman geçiriyorlar" dedi.

Bu etkinliklerle buluşmalarının bir amacı olduğunu kaydeden Duyan, "Özellikle salgın sürecinde evde kalıp bütün düzeni alt üst olan öğrencilerin, daha rahat ve ferah bir ortamda buluşmasıyla alakalı yapılan bir çalışmadır. Burada drama etkinlik odasında çocuklar drama etkinliği gerçekleştiriyorlar. Masal evinde bu anlamda profesyonel olan arkadaşlarımız bir ekip halinde masal anlatıyorlar ve çocukların o masal alanı ile birlikte aktif olmalarını sağlıyorlar. Beceri atölyesinde ise sabun gibi ham maddesi olan malzemelerden ürün çıkartıyorlar" diye konuştu.

Bugünkü misafirlerin özel gereksinimli öğrenciler olduğunu belirten Duyan, "Özel gereksinimli öğrencilerin birçok alanda engellerini kaldırmak adına milli eğitim bakanlığı birçok çalışma yapıyor. İl milli eğitim müdürümüz bu konuda hassas, özel gereksinimli öğrencilerimiz için bir hafta ayırmamızı istedi. Sağ olsun ekip arkadaşlarımızda bu etkinliğe başladılar. Bugün buraya gelen özel gereksinimli öğrenciler birçok el beceri atölyesinden geçerek, masal evi ile buluşup, kendileri bir anlık veya 2-3 saatlik bile olsa bir stres ortamından uzaklaştılar. ve kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri, daha rahat hissedebilecekleri bir ortamda buluştular. Bu anlamda da ekibimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Masal Evi'nde özel gereksinimli öğrenciler ağırlandı
Anadolu Masal Evi'nde özel gereksinimli öğrenciler ağırlandı
Anadolu Masal Evi'nde özel gereksinimli öğrenciler ağırlandı
Anadolu Masal Evi'nde özel gereksinimli öğrenciler ağırlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik

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