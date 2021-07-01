Anadolu Jet'in Ankara-Beyrut seferleri başladı
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Anadolu Jet'in Ankara-Beyrut seferleri başladı

Anadolu Jet'in Ankara-Beyrut seferleri başladı
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Türk Hava Yollarının (THY) markası Anadolu Jet'in Ankara ile Lübnan'ın başkenti Beyrut arasındaki seferleri başladı.

Türk Hava Yollarının (THY) markası Anadolu Jet'in Ankara ile Lübnan'ın başkenti Beyrut arasındaki seferleri başladı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na bugün ilk uçuşunu gerçekleştiren Anadolu Jet uçağı, apronda su takı ile karşılandı ve uçağın kapısında "hoş geldin töreni" düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim, THY'nin Orta Doğu ve Kıbrıs Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Akay, Anadolu Jet Satış ve Pazarlama Müdürü Ahmet Yıldız ve THY Beyrut Ofisi Müdürü Hasan Hamdan katıldı.

THY Beyrut Ofisi Müdürü Hamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin Lübnan seferlerini 1951'de başlattığını ve bu ülkeyle uçuşlarının 70 yılı geride bıraktığını söyledi.

Ankara-Beyrut seferlerine de bugün itibarıyla başladıklarını dile getiren Hamdan, Esenboğa Havalimanı ile Refik Hariri Havalimanı arasında perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 2 direkt uçuş gerçekleştireceklerini ifade etti.

Hamdan, böylece İstanbul, Antalya, Muğla'nın Bodrum ve Dalaman ilçeleri, Adana ve Ankara ile Lübnan arasındaki haftalık uçuş sayısının 45'e yükseldiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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