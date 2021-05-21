Anadolu Ajansı, iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusuyla gündem olan muhabir Musab Turan'la yollarını ayırdı

Anadolu Ajansı, bakanlar Mustafa Varank ve Bekir Pakdemirli'ye sorduğu Sedat Peker sorusuyla gündem olan muhabir Musab Turan'ın iş akdinin feshedildiğini açıkladı. AA Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, muhabirin basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru sorduğu ifade edildi. Ayrıca Turan'ın terör bağlantısı olup olmadığı savcılık tarafından araştırılacak.

Anadolu Ajansı, Bakanlar Varank ile Pakdemirli'ye Sedat Peker'in Süleyman Soylu'ya ilişkin iddialarını soran Musab Turan'la yollarını ayırdı. Açıklamada, Gri pasaport ve basın kartının iptali için ilgili kurumlara bildirim yapıldığı belirtildi.

MUHABİRİN SORUSU GÜNDEM OLMUŞTU

Muhabir Musab Turan, iki bakana "19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?" dedi. Muhabir Musab Turan'ın bu sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

"İLKELERİ ÇİĞNEMİŞTİR"

AA Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın iş akdi feshedilmiştir.

Basın toplantısını kendi sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak, "Haber temelli her türlü bilgi veya istihbaratı, kaynağı ne olursa olsun Ajansla paylaşmadan ve yayınlanmadan, kişisel hesaplarından duyurmazlar." ilkesini çiğnemiştir.

TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI İÇİN SAVCILIĞA İHBARDA BULUNULDU

Adı geçen şahıs, bu eylemiyle, Anadolu Ajansı'nın iş sözleşmesindeki "Çalışanlarımız tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyecek veya kurumsal bütünlüğüne gölge düşürecek ya da maddi veya manevi kayba uğratacak nitelikteki haber, fotoğraf, görüntü, görüş ve yorumlardan uzak dururlar." maddesini de ihlal etmiştir.

Şahıs hakkında herhangi bir terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması amacıyla da nöbetçi Cumhuriyet savcılığına ihbarda bulunulmuştur.

Ayrıca "Gri Pasaport" ve "Basın Kartı"nın iptali konusunda ilgili kurumlara Turan hakkında bildirim yapılmıştır."

ALTUN: DEVLETE HALEL GETİRMEYİ AMAÇLAYAN BEDELİNİ ÖDER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz" dedi.

SEDAT PEKER DE TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

AA muhabiri Turan'ın Süleyman Soylu sorusu gündemine Sedat Peker de attığı tweetle dahil oldu.

Peker, "Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır ve onlar tam zamanında yetişirler" diyerek, Turan'ın sosyal medya hesabında paylaşıp daha sonra sildiği videoyu paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan