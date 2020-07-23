Amerikalı yatırımcılar TikTok'u satın almayı planlıyor: Uygulamanın tek kurtuluşu bu olabilir
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BBC

Amerikalı yatırımcılar TikTok'u satın almayı planlıyor: Uygulamanın tek kurtuluşu bu olabilir

Financial Times gazetesi, Amerikalı yatırımcıların sosyal medya uygulaması TikTok'u Beyaz Saray'ın hayata geçirmesi muhtemel yasağından kurtarmak için Çinli sahibinden satın almayı düşündüğünü yazdı.

Amerikalı yatırımcılar TikTok'u satın almayı planlıyor: Uygulamanın tek kurtuluşu bu olabilir
23.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:50

Financial Times gazetesi, Amerikalı yatırımcıların sosyal medya uygulaması TikTok'u Beyaz Saray'ın hayata geçirmesi muhtemel yasağından kurtarmak için Çinli sahibinden satın almayı düşündüğünü yazdı.

Gazete iki kişiye dayandırdığı haberinde, bu planın başında bulunan General Atlantic ve Sequoia Capital risk sermayesi şirketlerinin ABD Hazinesi ve diğer denetleyici kurumlar ile böylesi bir satın almanın TikTok'u kurtarmaya yetip yetmeyeceğini görüştüğünü aktardı.

Satın almanın gerçekleşmesi takdirinde TikTok'un ve kardeş uygulaması Douyin'in sahibi olan Çin merkezli ByteDance şirketinin, uluslararası operasyonda küçük bir hisseye sahip olacağı ve oy verme hakkı olmayacağı belirtildi.

Satın almayla ilgili ilk haberi yapan The Information ismindeki teknoloji haber sitesi, ByteDance'ın Amerikalı yatırımcılarının olası bir satın almanın şirketi kurtarıp kurtarmayacağına yönelik görüşmeler yaptığını belirtti.

ByteDance'in çok hızlı büyüyen TikTok'un kontrolünü elinde tutmasının tek yolunun bu olabileceğini değerlendiren şirket yöneticileri, ABD yasağından kurtulmak için farklı alternatifleri değerlendiriyor.

CEO: Şirketin işine yarayacaksa satılabilir

The Information daha önce de şirketin CEO'su Zhang Yiming'in, TikTok'un lehine olması takdirinde şirketin satılmasında bir sakınca görmediğini haberleştirmişti.

Financial Times'a göre New York merkezli başka şirketler ve Silikon Vadisi'ndeki başka teknoloji şirketleri de Zhang Yiming'e satın alma teklifiyle gitti; ancak hiçbir şirket General Atlantic ve Sequoia Capital kadar bu anlaşmaya yakınlaşmadı.

ABD'de en son olarak Temsilciler Meclisi federal yetkililerin telefonlarına TikTok yüklemesini yasaklayan bir karar aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Facebook'ta yürüttüğü seçim kampanyasında TikTok'un Amerikalı kullanıcılar üzerinde casusluk yaptığı iddiasına yer verdi.

Şirket ise bu iddiayı reddediyor.

Beyaz Saray'ın TikTok'a yönelik ciddi yasaklar üzerinde çalıştığı da uzun zamandır konuşuluyor.

ByteDance'in 2017 yılında satın aldığı ve TikTok'un temelini oluşturan Amerikalı Musical.ly şirketini satın alması da Amerikalı yetkililerin soruşturması altında.

TikTok'un ne kadar fiyata satılabileceğine dair henüz net bir bilgi yok.

ByteDance'in piyasa değeri 2018 yılında 75 milyar dolar olarak belirlenmişti; ancak o zamandan beri TikTok yüz milyonlarca yeni üyeye ulaştı.

BBC
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