Amerikalı Medya Uzmanı Christopher Sperry Hkü'de

Medya alanında birçok uzman kişiyi ağırlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi bu kez de Profesör Christopher Sperry'i konuk etti.

Medya Okuryazarlığı alanında çeşitli çalışmaları olan Sperry, HKÜ İletişim Fakültesi Cep Sinemasında "Medya Okuryazarlığı ve Eleştirel Bakış" konferansını gerçekleştirdi.

Medyanın analizini ve süreçlerini anlattı

İletişim öğrencilerinin yoğun ilgiyle karşıladığı konferansa HKÜ Rektör V. Edibe Sözen, HKÜ İletişim Fakültesi akademik kadrosu ve öğrencileri katıldı. Amerika Ithaca Koleji'nde Profesör olarak görev yapan Christopher Sperry, HKÜ'lü öğrencilere medyanın analizi ve süreçleri hakkında bilgi verdi.

Medyanın, eleştirel düşünce etrafında yapılması gerektiğini vurgulayan Sperry, medya mesajlarının belirli amaçlar etrafında üretilmesinin önemine dikkat çekti. Konferansın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen ise medya okuryazarlığının çok önemli bir alan olduğundan bahsetti.

"HKÜ İletişim Fakültesi medya okuryazarlığını önemsiyor"

Medya okuryazarlığı alanının tarihçesine değinen Sözen, "2001 yılı idi. Şuan HKÜ İletişim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan Ertuğrul Acar hocamız gazete çıkarıyordu. Gazetenin ismi Dördüncü Kuvvet Medyaydı. Bu gazetede ilk kez medya okuryazarlığı gündeme geldi. 2003 yılında ise Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önce liselere, sonra üniversitelere seçmeli olarak medya okuryazarlığı dersini eklediler. Üniversitemizde bulunan iletişim fakültesinde de bu ders seçmeli ders olarak mevcut. Medyayı düşünüp analiz etmek ve çözümlemek uzun uğraşlar gerektiriyor. Ama bunu uzman hocalarımızla birlikte öğrencilerimize aktarıyoruz. Fakültemiz bugün medyada bu işi uzun yıllardır yapan eğitimi farklı paradigmalarla anlatan ve aynı zamanda Ithaca Koleji'nde profesör olarak görev yapan Christopher Sperry'i ağırlıyor. Ona hoş geldin diyorum çok keyifli ve yararlı bir konferans olacağını düşünüyorum. Öğrencilerimizin böyle programlardan yararlanıp kendileri için farklı ve yararlı düşüncelerle bu konferanstan ayrılmalarını temenni ediyorum" dedi.

"Medyayı etkili ve bilinçli kullanmak gerekir"

Açılış konuşmasının ardından sunumunu gerçekleştiren Christopher Sperry, medya okuryazarlığı eğitimlerini anlattı. Medyayı bilinçli ve etkili kullanmanın önemini dile getiren Sperry, "Medya mesajlarını ele alırken eleştirel düşünceden faydalanmak gerekir. Farklı kaynaklardan yararlanırken bilginin doğruluğunu ve güvenirliliğine bakmak lazım. Sorgulama alışkanlığını geliştirerek medya mesajları analizinde gerekli soruları sormamız çok önemli" diye konuştu.

Sunumunda, medya manipülasyonlarından da örnek veren Sperry, etik kuralların önemine de değindi.

Konuşmasının ardından Christopher Sperry öğrencilerin sorularını yanıtladı. Soru cevap kısmından sonra HKÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan günün anısına medya profesörüne plaket takdim etti.

Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA