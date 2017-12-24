Amerika, Ukrayna Ordusuna 210 Adet Anti-tank Füzesi Sattı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusuna "savunma amaçlı geliştirilmiş savunma kapasiteleri" temin edilmesine karar verildiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, "Amerika'nın Ukrayna'ya silah teminatında bulunması, Doğu Ukrayna'da kuvvet uygulama konusunda Kiev'i provoke edecek" dedi.

"GELİŞTİRİLMİŞ SAVUNMA KABİLİYETİ"

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Ukrayna'ya silah satışıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, Ukrayna'nın uzun vadeli savunma kapasitesi inşasına yardımcı olma, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma ve muhtemel saldırganlıkları caydırma çabalarımızın bir parçası olarak bu ülkeye 'geliştirilmiş savunma kabiliyetleri' temin etmeye karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Ukrayna'ya vereceği silahların amacının "tamamen savunma" maksatlı olduğu kaydedilen açıklamada, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi Ukrayna egemen bir devlettir ve kendini savunma hakkına sahiptir." değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca açıklamada, ABD'nin, Doğu Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Minsk anlaşmalarına bağlı olduğuna bir kez daha atıf yapıldı.

SİLAHLARIN ANTİ-TANK FÜZESİ OLDUĞU İDDİASI

Açıklamanın hemen ardından Amerikan ABC kanalında yer alan ve adı açıklanmayan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'ya "anti-tank füzeleri" satmaya hazırlandığı iddia edildi.

Haberde, Trump'ın bu satışı onaylaması halinde Kongrenin önünde 30 günlük bir değerlendirme sürecinin olacağı ve herhangi bir itirazda bulunulmaması durumunda satışın gerçekleşeceği belirtildi. Söz konusu anti-tank füzelerinin Amerikan yapımı Javelin sistemlerini kapsadığı bilgisi de haberde yer aldı.

210 ANTİ-TANK FÜZESİ

Aynı Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre 47 milyon dolarlık satış, 210 adet anti-tank füzesi ve 35 füze fırlatma rampasını kapsıyor.

RUSYA-ABD GERİLİMİ TIRMANIR

ABD kamuoyunda yapılan değerlendirmelerde, söz konusu satışın gerçekleşmesi halinde Rusya ile ABD arasında Ukrayna üzerinden yaşanan gerilimin daha da artmasının beklendiği ifade edildi. Rusya, hükümete bağlı birliklere karşı savaşan Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçılara destek veriyor. ABD ve Avrupa Birliği, bu nedenle Rusya'ya yaptırımlar uyguluyor.

Ukrayna, geçen pazartesi günü Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde yapılan Kudüs oylamasında "evet" oyu kullanmış, perşembe günü BM Genel Kurulunda yapılan oylamaya ise katılmamıştı.

"AMERİKA, UKRAYNA'YI KAN DÖKMEYE İTTİ"

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Bugün Amerika, net olarak Ukraynalı yetkilileri daha fazla kan dökmeye doğru itti. Amerikan silahların yeni kurbanlara neden olabilir" diye konuştu.

Kiev ise, minnettarlığını dile getirerek, Başkan Donald Trump'a "liderliğinden" dolayı teşekkür etti ve silahların saldırı amaçlı olmadığını belirtti.

"ATLANTİK AŞISI" YORUMU

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Ukraynalı askerlerin elindeki Amerikan silahları saldırı amaçlı değil, saldıranın daha güçlü biçimde püskürtülmesi, Ukraynalı askerler ve sivillerin korunması ve nefsi müdafaa için. Bu ayrıca, Rus saldırganlık virüsüne karşı trans-Atlantik bir aşı" ifadesini kullandı.

Bu arada Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın doğusundaki tüm tarafları ateşkes anlaşmalarına uymaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, 2014 yılından beri devam eden çatışmalarda yaklaşık 10 bin kişi yaşamını yitirdi.