Ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz: Hala bakireyim

13.09.2019 08:30

Katıldığı moda programıyla adını duyuran 33 yaşındaki Neslihan Doğrusöz, ameliyatsız cinsiyet değiştirdi. Sakal ektiren Doğrusöz, adını da Doruk olarak değiştirdi. Bir programa konuk olan Doğrusöz, yaşadığı süreci ve bakireliği hakkında da samimi açıklamalar yaptı.

Gazeteci Sibel Arna'nın YouTube kanalı üzerinden yayınlanan 'Sibel Arna ile Sırrı Nedir?' isimli programa konuk olan Doğrusöz, çocukluğundan bu yana yaşadığı tüm süreçleri şu sözlerle anlattı:

"Küçüklüğümden beri kendimi hep erkek hissettim. Ablalarımın yataklarının başında Tarkan'ın posteri varken benim Ahu Tuğba ve Hülya Avşar'ın posterleri vardı. Bir kız arkadaşım vardı ama ailelerimiz bilmediği için yan yanayken kanka gibi takılıyorduk. El ele gezen çiftlere çok özenirdim.

"BAKİREYİM"

Hiçbir erkek arkadaşım olmadı. Süreçten önce de bakireydim. Değişimde önce erkeklerden bir teklif geldiğinde direk 'Sen gaysin herhalde, erkeklerden hoşlanıyorsun' diyordum. Bana yürüyen erkeklerle her seferinde kankaya bağlıyorduk olayı. Ama hiçbir zaman bir erkekten hoşlanmadım.

"BABAM ESKİ AKTÖRLERDEN"

Toplum baskısı, aile korkusu derken değişim için çok geç kaldım. Ailem şuan beni çok destekliyor. 18 yaşında ailemden uzaklaşmak istedim çünkü annem benim boxerlarımı yıkamak zorunda değil ya da babam erkek parfümlerimi görmek zorunda değil. Babam eski aktörlerdendi Tufan Doğrusöz.

"KADINLIK HORMONU ALDIM"

Babam bir dönem beni arayarak 'Ne ölüme ne ölüne' dedi bir sene hiç ailemi görmedim. Sonra eve gittim annemlerle sarılıp ağlaştık. Babam istediği için kadınlık hormonu aldım ve ilk defa sütyen giydim. Ailecek bir Neslihan'ı zorladık. Göğüslerim zaten çok küçüktü şimdi aldırdım. Bir yıllık bir ilişkim var hayatımda kendimi hiç lezbiyen gibi görmedim hep erkek olarak gördüm.

Neslihan Doğrusöz'ün sevgilisi Büşra Eyen

"ERKEKLİK HORMONU KULLANIYORUM"

Erkeklik hormonu için testosteron kullanıyorum. Bu da sinir yapan bir şey. Vücudum da spor yaptığım için değişiyor. Sakal eklettirirken çok acı çektim. 11 saat sürdü. İşlem sırasında uyuşturulduğu için o an acı hissetmedim. Aynaya baktığım sırada Neslihan'la vedalaştığım için ağladım. Bu süreç benim çok hoşuma gidiyor. Benim ben olmamım sırrı cesaret. 16 yaşındayken enseme yaptırdığım dövme de bile 'Kendini keşfetmek büyük cesaret işidir" yazıyor. Selin Ciğerci, Rüzgar Erkoçlar, Bülent Ersoy gibi isimler bana cesaret verdi. Umarım ben de başkalarına cesaret veririm."