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Hatay'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 2'si ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Kazada parçalanarak hurdaya dönen Tofaş marka otomobil 9 yaşındaki Elif Reyhan Örez'e mezar oldu.

Kaza, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki üst geçitte yaşandı. Havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan Tofaş marka otomobil hurdaya döndü. Kazada ilk etapta 3'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Elif Reyhan Örez hayatını kaybetti. Örez'in anne ve babasının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı