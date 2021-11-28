Amcası ile kuzenlerini öldürdükten sonra 'Olması gerekeni yaptım' mesajını paylaşmış

SEYDİKEMER, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, amcası Adnan B. (58) ve kuzenleri Yasin (29) ve Tahsin (27) B.'yi evde yemek yedikleri sırada av tüfeğiyle vuran R.B.'nin (28), cinayetten sonra mesajlaşma uygulamasında, 'Olması gereken neyse onu yaptım, hoşça kalın' yazısını paylaştığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Seydikemer'in kırsal Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan B. ve oğulları Yasin B. ile Tahsin B., evde yemek yedikleri sırada, aralarında husumet olduğu öğrenilen akrabaları R.B. geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.B., yanında getirdiği av tüfeğiyle amcasına ve kuzenlerine ateş açıp, kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, baba ile oğullarının hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yeri incelemesinin ardından Adnan B. ve oğulları Yasin ile Tahsin B.'nin cansız bedenleri, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. R.B. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. R.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.