Amazon'un yeni MMORPG'si New World'un Türkçe desteğine sahip olması isteniyor

Türk oyuncular Amazon'un yeni oyunu New World'e Türkçe desteği istiyor.

Amazon'un geçtiğimiz günlerde kapalı betasını kullanıma açtığı ve sonradan kapadığı, Twitch'te en çok izlenen oyunların arasına girebilmeyi başaran New World oyununun önümüzdeki 28 Eylül 2021 tarihinde çıkması bekleniyor.

New World Nedir?

New World, Amazon Games tarafından 28 Eylül 2021'de piyasaya sürülecek olan, yakında çıkacak devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunudur (MMORPG). Oyunun daha önce Mayıs 2020'de çıkması planlanıyordu ancak şu anki tarihine ertelendi. Oyun, satın al iş modeli kullanacak, yani aylık zorunlu abonelik ücreti olmayacak.

Doğaüstü Aeternum adasında gemi kazası geçiren bir maceracı olarak kendinize yeni bir kader oluşturacağınız, tehlike ve fırsatlarla dolu heyecan verici, açık dünya MMO'sunu keşfedin.

Adanın vahşi doğası ve harabeleri arasında savaşmak, yiyecek aramak ve demir atmak için sonsuz fırsatlar sizi bekliyor. Sınıfsız, gerçek zamanlı bir savaş sisteminde doğaüstü güçleri yönlendirin veya ölümcül silahlar kullanın ve tek başınıza, küçük bir ekiple veya PvE ve PvP savaşları için büyük ordular halinde savaşın - seçimler tamamen size kalmış.

Türk oyuncular New World'un Türkçe desteği ile çıkış yapmasını istiyor

New World oyunu şu an sadece İngilizce (ABD ve İngiltere), İspanyolca, Brezilya Portekizcesi, İtalyanca, Fransızca, Almanca ve Lehçe dillerini destekliyor.

Oyunun Steam sayfasının tartışmalar bölümünde insanlar oyun ile ilgili konuları tartışıyorlar. Burada geçtiğimiz sene açılan "Rus Dili" başlıklı konuda Rus oyuncuların yeni çıkacak olan bu oyunun Rus dilini de desteklemesini istediklerini söylediler ve bu başlık çok rağbet gördü. Ardından oyunun geliştiricilerinden Windsward konuya şu yorumu yaptı:

Rus oyuncuların istekleri doğrultusunda geliştirici, bir yerelleştirme ekibi ile oyunun Rus dilini de destekleyecek şekilde çıkması için uğraştıklarını söyledi.

Ülkemizde MMORPG oyunlarını oynayan çok büyük bir kitle var ve bu kitlenin bir kısmı oynadığı oyunları kendi dilinde oynamaktan daha fazla zevk duyuyor. Bu nedenle Türk oyuncular, New World geliştiricilerinin dikkate alması amacıyla Steam tartışmalarında bir konu oluşturdular. Rus oyuncuların ardından Türk oyuncular da Steam'ın tartışmalarında bir gönderi paylaştılar ve oyunun Türkçe dil desteği ile çıkmasını istediklerini söylediler.

Gönderiye 789'dan fazla yorum ve 98'den fazla ödül geldi. Fakat oyuna Türkçe desteği gelmesi için hala biraz daha yardıma ihtiyaç var. Eğer siz de MMORPG oyunları seviyorsanız, oyunu oynamasanız bile destek olmak için gideceğiniz linkten Steam hesabınız ile oturum açıp daha sonra yorum yapıp, ödül vererek bu konuya destek olabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros