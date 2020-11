Amazon Prime nedir, ne kadar? Amazon Prime Video giriş linki! Amazon Prime Türkiye ücreti | Amazon Prime üyelik iptali nasıl yapılır?

Amazon Prime hizmeti Türkiye erişimine açıldığından beri büyük ilgi görüyor. RTÜK'ten lisans izni de alan Amazon Prime, Türkiye'de yer alan ikinci uluslararası dizi izleme platformudur. Peki, Amazon Prime ücreti ne kadar? Amazon Prime dizileri neler? Amazon Prime üyeliği ve Amazon Prime Gaming Twitch Prime üyeliği nasıl yapılır?

Dünyanın en çok kazanan ismi Jeff Bezos tarafından oluşturulan Amazon, Amazon Prime özelliği ile artık Türkiye'de de yer alıyor. Amazon Prime nedir? Amazon Prime üyelik nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Amazon Prime dizileri neler? Amazon Prime ile neler yapılır?

ABD'de yaygın olarak kullanılan Amazon, online alışverişe yönelik olarak tasarlansa da Amazon Prime ile geliştirilmiş ve müşterilere ayrıca tüketici olma imkanı sunmaktadır.

AMAZON PRIME NEDİR?

Amazon Prime hizmeti pek çok kolaylık sunmaktadır. Üyelik sayesinde uzun süren teslimat sürecini beklemek istemeyen müşteriler için hızlı teslimat seçeneği, ücretsiz veya düşük fiyatlı kargo imkanı gibi seçenekler vardır.

Bunlara ek olarak Amazon Prime'ı farklı platformlarla iş birliği içerisinde de görüyoruz.

AMAZON PRIME ÖZELLİKLERİ NELER?

Amazon Prime hizmeti ile birlikte Amazon Prime Video, Amazon Prime Music, Amazon Prime Reading, Amazon Photos, Twitch Prime özelliklerine de sahip olabilirsiniz.

AMAZON PRIME VİDEO NEDİR?

Geniş film ve dizi arşivi bulunan Amazon Prime Video, uluslar arası video izleme platformlarından biridir. Amazon Prime, Android, iOS, Smart TV'ye ek olarak Xbox ve PS4 ile de uyumlu çalışmaktadır.

AMAZON PRIME MUSİC NEDİR?

Müzik arşivi ve ses kalitesi ile çok ilgi gören Amazon Prime Music, Spotify'ın ciddi rakiplerinden biridir. Dünya çapında birçok sanatçıyı ve müzik türünü kapsayan geniş kütüphanesi için ekstra bir ücret ödemenize gerek yoktur.

AMAZON PRIME READİNG NEDİR?

Prime üyelerine ücretsiz olarak sunulan Amazon Prime Reading, Amazon arşivindeki yüzlerce e-kitap ve e-dergi seçeneğine ulaşım olanağı sağlanıyor.

AMAZON PHOTOS NEDİR?

Amazon Cloud sayesinde oluşturulan Amazon Photos, bulut tabanlı bir hizmettir. Harici bellek hizmeti sayesinde sınırsız fotoğraf depolayabilme imkanı tanımaktadır.

TWITCH PRIME NEDİR? AMAZON PRIME GAMING

Twitch, en çok kullanılan oyun platformudur. Twitch Prime ile üyeler özel indirimler, kampanyalar ve çeşitli fırsatlara sahip olabiliyor.

AMAZON PRIME ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?

Amazon Prime sayfasına ulaşarak, kayıt düğmesine basın.

30 gün ücretsiz deneme imkanı sunan Amazon Prime için ödemeyi tamamlamak için talimatları izleyebilirsiniz.

Not: İlk 30 gün içinde üyeliğinizi iptal ederseniz herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz.

AMAZON PRIME ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Ücretsiz deneme süresi sona erdiğinde, Amazon Prime ayda sadece ₺7,90. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

AMAZON PRIME ÜYELİK İPTALİ

primevideo.com adresinde Otomatik Yenileme özelliğini kapatmak için:

Yalnızca Prime Video'nun dahil olduğu bir abonelik kapsamında Prime Video erişiminiz varsa:

Hesap ve Ayarlar sayfasına gidin.

Hesabınız sekmesinde Üyeliğiniz bölümünü bulun.

Üyeliği Sonlandır seçeneğini seçip onaylayın.

Bir Amazon Prime üyeliği kapsamında Prime Video erişiminiz varsa:

Hesap ve Ayarlar sayfasına gidin.

Hesabınız sekmesinde, Üyeliğiniz bölümünden Amazon'da Düzenle seçeneğini seçin.

Üyeliği ve Avantajları Sonlandır veya Deneme Sürümünü ve Avantajları Sonlandır seçeneğini seçip (hangisi geçerliyse) onaylayın.

Amazon Prime üyeliğiniz sona erdiğinde Amazon Prime veya Prime Video üyeliğinize bağlı ek abonelikler yenilenmeyecektir.

AMAZON PRIME DİZİLERİ NELER?

Hunters (IMDb: 7,2)

One Mississippi (IMDb: 7,3)

Homecoming (IMDb: 7,5)

Transparent (IMDb: 7,8)

Carnival Row (IMDb: 7,9)

The Man in the High Castle (IMDb: 8.0)

Modern Love (IMDb: 8,0)

Tom Clancy's Jack Ryan (IMDb: 8,1)

Mozart in the Jungle (IMDb: 8,2)

Sneaky Pete (IMDb: 8,2)

Goliath (IMDb: 8,2)

Undone (IMDb: 8,3)

Bosch (IMDb: 8,4)

Fleabag (IMDb: 8,7)

Fleabag

The Boys (IMDb: 8,7)

The Marvelous Mrs. Maisel (IMDb: 8,7)